بروز پدیده بیمار دزدی ناشی از دریافت زیرمیزی در بیمارستانهای دولتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف علی نصرتی اظهار کرد: وقتی در بیمارستان دولتی بیمار در اتاقی بستری می شود و پول خارج از تعرفه قانونی به پزشک پرداخت می کند حدود انتظاراتش از پرستاران نیز افزایش می یابد و خواهان دریافت خدمات و توجه ویژه است.

وی ادامه داد: این در حالی است که پرستار بخش دولتی موظف است تا خدمات یکسانی در حد و حدود قوانین و مقررات بیمارستانی و در حد شرح وظایف به بیماران ارائه کند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه با رابطه مالی میان پزشک و بیمار پدیده بیماردزدی هم رایج می شود، افزود: در نتیجه دریافت پول از بیمار کادر درمانی تطمیع می شوند تا بیمار را از بخش دولتی به خصوصی شیفت کند.

نصرتی نخستین چالش جامعه پرستاری را نبود تناسب تعداد کادر پرستاری با تخت های بیمارستانی و به عبارت بهتر کمبود شدید نیروی انسانی پرستار برشمرد و افزود: هم اکنون پرستاران با توجه به شرح وظایف و استانداردهای نیروی انسانی با 2 برابر ظرفیت کار می کنند که قطعاً کیفیت خدماتی که به بیماران ارائه می شود به همان میزان کاهش می یابد.

وی گفت: از چالشهای بعدی که تاثیر بسیار منفی بر روی پرستاران گذاشته است در برخی موارد عدم اجرای قانون و در برخی دیگر اجرای ناقص قانون است به عنوان مثال قانون تعرفه گذاری با هدف عادلانه کردن پرداختی ها با گذشت بیش از 5 سال اجرا نشد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: قانون ارتقای بهره وری نیز به صورت ناقص اجرا شد همچنین به به موجب ماده سخت و زیان آور بودن حرفه پرستاری باید بازنشستگی زودتر از موعد شامل حال این افراد به ویژه پرستاران زن شود همچنین در اجرای قانون ارتقای بهره وری اضافه کار پرداخت می شود حال آنکه هدف اصلی این قانون اصلاح نیروی انسانی و پرداخت مبتنی بر عملکرد است.

نصرتی مسئله بعدی را بحث نارضایتی درصد فراوانی از جامعه پرستاری از شرایط شغلی در مراکز درمانی برشمرد و افزود: وضعیت بسیار نامطلوب پرستاران در بخش غیردولتی به ویژه خصوصی از دیگر چالش هاست پرستاران در این بخش امنیت شغلی ندارند و از حق و حقوق قانونی خود استفاده نمی کنند.

وی ادامه داد: یک بررسی نشان داد که دریافتی پرستاران بخش خصوصی در شهر تبریز حدود یک چهارم متوسط دریافتی پرستاران در بخش دولتی است که این موضوع شرایط کار را دشوار کرده است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه این انتظار هست که شرایط کار در مراکز درمانی نیروهای مسلح به مراتب بهتر باشد، گفت: اما برخی مراکز درمانی نیروهای مسلح از نظر دریافتی و شرایط کار نسبت به مراکز درمانی وزارت بهداشت عقب هستند.