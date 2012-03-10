قانون عضویت ایران در انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور قانون عضویت ایران در "انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا" که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می‌شود در انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام کند.

بر این اساس، تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است و هرگونه کمک دولت با رعایت مفاد اصل هشتادم (80) قانون اساسی (تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی)خواهد بود.

بر اساس این قانون، هرگونه اصلاح اساسنامه یا تصویب موارد مهم دیگر در این رابطه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا یک سازمان بین‌المللی غیرانتفاعی است که به مسائل علمی و فناوری علاقمند و این انجمن توسط فرهنگستانهای کشورهای آسیایی و اقیانوسیه به وجود آمده است.

بر اساس این اساسنامه، فعالیتهای انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا گسترش همکاری در زمینه علم و فناوری و ایجاد شبکه میان رشته‌ای و ارتباطات بین‌المللی در بین شهرستانهای آسیا و اقیانوسیه، ارایه توصیه در ارتباط با نقش علم و فناوری در نظام های نو گرایانه ملی کشورهای عضو، تسهیل همکاری در زمینه تجاری کردن نتایج تحقیق و انجام فعالیتهای دیگر مرتبط با اهداف انجمن به شمار می آید.

عضویت در انجمن، سازمانهای واجد شرایط کشورهای عضو انجمن را در بر می گیرد. سازمان واجد شرایط به یک فرهنگستان علوم و فناوری یا یک فرهنگستان مهندسی در رشته ای خاص اطلاق می شود. اعضاء وابسته انجمن از میان سازمانها یا شبه فرهنگستان های علوم طبیعی کشورهایی که فاقد فرهنگستان برای عضویت پیوسته هستند انتخاب می شوند.

علاوه بر فرهنگستانهای پیوسته و وابسته، اعضای افتخاری و حامیان مالی افتخاری جدید اضافه شده اند. اعضای افتخاری انجمن از میان اعضای برجسته فرهنگستانهای علوم کشورهای آسیایی و غیر آسیایی انتخاب می شوند. حامیان مالی افتخاری انجمن از میان اشخاص بر جسته، ‌شرکتها و سازمانهایی که به فعالیت‌های انجمن یاری رسانده و آنها را ارتقا می بخشند انتخاب می شوند.

براساس این قانون، انجمن یا تصمیم مجمع عمومی و طبق شرایط رای گیری منحل یا تصفیه می شود، این کار پس از انجام تمام تعهدات و مسئولیت‌های مالی معوقه صورت می گیرد و اموال و دارایی ها به سازمان مشابهی که توسط مجمع عمومی تعیین می شود واگذار خواهد شد.

فعالیتهای انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا گسترش همکاری در زمینه علم و فناوری و ایجاد شبکه میان رشته‌ای و ارتباطات بین‌المللی در بین شهرستانهای آسیا و اقیانوسیه، ارانه توصیه در ارتباط با نقش علم و فناوری در نظام های نو گرایانه ملی کشورهای عضو، تسهیل همکاری در زمینه تجاری کردن نتایج تحقیق و انجام فعالیتهای دیگر مرتبط با اهداف انجمن است.