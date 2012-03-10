6.1 میلیارد تومان جریمه برای متخلفان اقتصادی در استان کرمانشاه مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام براری در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی از برنامه های این اداره، گفت: در سال جاری تاکنون بیش از 23 هزار پرونده در این اداره تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: بیشتر این پرونده ها در قالب خدمات و کالا، بهداشت و دارو و ارز بوده است.

براری تاکید کرد: به تمام این پرونده ها رسیدگی کامل شده است، این در حالی است که به برخی دیگر از پرونده های سال های گذشته نیز رسیدگی کرده ایم.

وی گفت: این مجازات ها در قالب پرونده صنفی، تعطیلی واحد صنفی، عرضه کالا در شبکه توزیع، معدوم کردن کالاهای فاسد، ضبط کالا به نفع دولت و حتی در مواردی حبس نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در پایان افزود: در سالجاری برای متخلفان اقتصادی در استان کرمانشاه بیش از 6.1 میلیارد تومان جریمه های نقدی مشخص شده است.