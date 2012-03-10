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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

براری:

6.1 میلیارد تومان جریمه برای متخلفان اقتصادی در استان کرمانشاه مشخص شد

6.1 میلیارد تومان جریمه برای متخلفان اقتصادی در استان کرمانشاه مشخص شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: در سالجاری برای متخلفان اقتصادی در استان کرمانشاه بیش از 6.1 میلیارد تومان جریمه نقدی مشخص شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام براری در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی از برنامه های این اداره، گفت: در سال جاری تاکنون بیش از 23 هزار پرونده در این اداره تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: بیشتر این پرونده ها در قالب خدمات و کالا، بهداشت و دارو و ارز بوده است.

براری تاکید کرد: به تمام این پرونده ها رسیدگی کامل شده است، این در حالی است که به برخی دیگر از پرونده های سال های گذشته نیز رسیدگی کرده ایم.

وی گفت: این مجازات ها در قالب پرونده صنفی، تعطیلی واحد صنفی، عرضه کالا در شبکه توزیع، معدوم کردن کالاهای فاسد، ضبط کالا به نفع دولت و حتی در مواردی حبس نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در پایان افزود: در سالجاری برای متخلفان اقتصادی در استان کرمانشاه بیش از 6.1 میلیارد تومان جریمه های نقدی مشخص شده است.

کد مطلب 1556027

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