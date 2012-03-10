مشارکت گبندیها در انتخابات 11 درصد بیشتر از میانگین کشوری بود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی صبح شنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: میزان مشارکت مردم در انتخابات 75 درصد بوده است.

وی ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم گنبدکاووس در انتخابات اضافه کرد: با حضور حداکثری مردم همیشه در صحنه و ولایت مدار در انتخابات و مشارکت سیاسی آنان، دل دوستان انقلاب شاد و دشمنان نیز ناامید و مأیوس شدند.

احمدی همچنین از تلاش های دست اندرکاران و مسئولان برگزاری انتخابات و نیز هیئت های نظارت در برگزاری انتخابات باشکوه قدردانی کرد.

فرماندار گنبدکاووس در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه فروش بهاره این شهرستان و نیز خرید ایام پایانی سال توسط شهروندان، از اداره تعزیرات حکومتی و مسوولان نظارتی خواست تا نظارت بیش تری بر قیمت کالاها داشته باشند و با متخلفان و گران فروشان به شدت برخورد کنند.

وی همچنین بر لزوم توزیع بموقع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان از سوی جهاد کشاورزی و حضور فعال مسئولان عضو ستاد تسهیلات دائمی سفرهای این شهرستان برای برنامه ریزی و تامین امکانات لازم پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی تأکید کرد.

امام جمعه گنبدکاووس نیز در این نشست ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم در انتخابات و این که این حضور سیلی محکمی به استکبار بود، بر لزوم خدمت بیش تر مسئولان به مردم تاکید کرد.

حجت الاسلام محمدحسین سبحانی گفت: همه امکاناتی که نظام در اختیار مسوولان گذاشته است باید در جهت خدمت به مردم صرف شود زیرا مسئولیت ها و امکانات یک امانت الهی است و حق تعالی بر اعمال و کردار بندگانش ناظر است و از حق الناس نخواهد گذشت.

آخوند عبدالباسط نوری زاد امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس نیز در این نشست با قدردانی از حضور مردم در انتخابات، به موضوع انفاق و اطعام در آموزه های دینی اشاره کرد و گفت: هر احسان و انفاقی که انجام شود، ده برابر آن از سوی حق تعالی به انسان داده می شود.