شکست پروژه های ضد سوری غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "فوکوس" در مطلبی نوشت: تا به حال سیاستهای جامعه بین المللی و غرب در قبال سوریه شکست خورده است.

فوکوس در بخش دیگری از این مطلب به بررسی راهکارهایی که تا به حال غرب علیه رژیم بشار اسد به کار برده و نتایج آن پرداخته و نوشت: دیپلماسی، قطعنامه اقتصادی و خشونت راههایی است که جامعه بین المللی مدنظر دارد.

فوکوس در ادامه تصریح کرد: سازمان ملل به عنوان بالاترین نهاد در مناسبات سیاسی دنیا هنوز به تفاهم و وجوه اشتراکی درباره مسئله سوریه دست پیدا نکرده است. در این میان بخصوص روسیه که از شرکای اقتصادی و استراتژیک سوریه محسوب می شود و همچنین چین راهکار ملایمت با رژیم اسد را در پیش گرفته اند.

نویسنده در ادامه به بی نتیجه بودن سیاست قطعنامه های ضد سوری غرب نیز اشاره کرده و در بخش دیگری از این مطلب تصریح کرد: مسلح کردن مخالفان اسد و یا حمله نظامی علیه سوریه نیز تا به حال توسط اکثر کشورهای دنیا رد شده است. البته برخی از مخالفان اسد به صورت مخفیانه سلاحهایی را از کشورهای خارجی به ویژه قطر و عربستان سعودی دریافت می کنند.



از طرف دیگر هیچ کشور غربی مداخله نظامی در سوریه با نیروهای خود را نمی پذیرد. اولا به دلیل هزینه های بالایی که این اقدام دارد. دوم از ترس به راه افتادن یک آتش سوزی مهیب در خاورمیانه ودلیل دیگر با توجه به تجربه بدی که ناتو در افغانستان و لیبی کسب کرده و مداخله نظامی در این کشورها هیچ پایداری را ایجاد نکرده است.

فوکوس در ادامه تصریح کرد: دلیل دیگر بی میلی اکثر کشورها به مداخله نظامی در سوریه سیاسی می باشد. بالاخره ما در یک درگیری دخالت نظامی می کنیم که در آن هنوز بسیاری از مردم حامی رژیم خود هستند و حتی بسیاری از مخالفان هم می خواهند خودشان و بدون دخالت خارجی مسئله را حل کنند.

به گفته "اندره بانک" از کارشناسان مسائل خاورمیانه در هامبورگ اینکه ما بخواهیم از راه قطعنامه بخش وسیعی از مردم سوریه را علیه رژیم اسد به پا خیزانیم هم امکانپذیر نیست.

فوکوس در ادامه به بررسی چشم انداز ناموفق مداخله نظامی غرب در سوریه از راههای مختلف پرداخته و نوشت: کارشناسان چنین راهکاری را بی نتیجه ارزیابی می کنند. به گفته کارشناسان چنین اقدامی قربانیان غیر نظامی بیشتری را در سوریه به بار خواهد آورد.

در پایان آن مطلب آمده است: با توجه به خطرات و قربانیان فراوانی که حمله نظامی علیه سوریه می تواند به بار آورد کارشناسان بر راهکار دیپلماسی و یا قطعنامه در سوریه تاکید می کنند. اما از طرفی این اطمینان وجود دارد که یک راه حل خوب برای سوریه بدون در نظر گرفتن اسد و دخالت دادن وی امکانپذیر نیست.