به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای نوین قم امروز در دور رفت از مرحله رقابت‌های فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان برای حفظ موقعیت خود در لیگ این فصل جام آزادگان مقابل آذر آب ارومیه صف‌آرایی خواهد کرد و باید تا پیش از بازی برگشت در خانه بهترین نتیجه را کسب کند.



رقابت بیش از 50 تیم در گروه‌های شش گانه



در حالی که از گروه‌های شش گانه امسال مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان دو تیم به مرحله دوم گروهی صعود کرده‌اند، تیم‌‌هایی که تا مکان چهارم جدول رده بندی را در اختیار دارند در لیگ آزادگان فصل آینده باقی می‌مانند اما سایر تیم‌ها از این رقابت‌ها حذف می‌شوند.



در این بین تیم‌های پنجم و ششم گروه‌های شش گانه در تلاش برای بقا در لیگ آزادگان فصل آینده باید در پلی آف با یکدیگر به رقابت بپردازند که بر این اساس صبای نوین قم تیم ششم گروه دوم باید به مصاف آذر آب ارومیه تیم پنجم گروه چهارم برود.



بر اساس برنامه سازمان لیگ آزادگان، دیدار تیم‌های فوتبال صبای نوین قم و آذر آب ارومیه در دور رفت از مرحله نخست پلی آف لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز در ورزشگاه تختی شهر مقدس قم برگزار می‌شود.



اما در آستانه مرحله پلی آف، بازی‌های دور برگشت از مرحله گروهی لیگ آزادگان در حالی هفته پایانی خود را سپری کرد که در گروه دوم و در هفته پایانی تیم فوتبال صبای نوین قم مقابل تیم فوتبال عقاب تهران نهمین تساوی فصل را پذیرفت و از صعود باز ماند.



ناکامی صبای قم در صعود از مرحله گروهی



طبق برنامه سازمان لیگ آزادگان، شاگردان عباس رحمانی در تیم فوتبال صبای نوین قم در آخرین بازی خانگی خود میزبان تیم فوتبال عقاب تهران بودند و طی آن نتوانستند بعد از سه هفته ناکامی متوالی نوار ناکامی ها را قطع کنند.



تیم‌های فوتبال صبای نوین قم و عقاب تهران در دیداری حساس از هفته پایانی مرحله گروهی رقابت‌های لیگ آزادگان در قم و به میزبانی صبای نوین در مجموعه ورزشی تختی قم برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند که در این دیدار صبای نوین قم و عقاب تهران به تساوی 2 بر 2 دست یافتند.



صبای نوین قم در دو بازی قبل خود که دیدارهایی از هفته‌های نهم و دهم دور برگشت مسابقات فوتبال باشگاه‌های دسته سوم کشور بود و یک بازی در خانه و یک مسابقه در مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد، به ترتیب برابر تیم های شهرداری لنگرود و شهرداری چابکسر نیز به تساوی و شکست رسید و با کسب تساوی 2 بر 2 مقابل تیم فوتبال عقاب تهران مکان ششم جدول رده بندی گروه دوم را از آن خود کرد.



در این گروه از مرحله مقدماتی مسابقات امسال لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان تیم‌های شاهین تهران، شهرداری چابکسر، شهرداری لنگرود، شهرداری آستارا، شاهین کرج، سفیدرود آستانه، عقاب تهران، آرمین قزوین و طلایه‌داران سرخپوشان بوئین زهرا نیز حضور داشتند که در نهایت تیم های فوتبال استقلال ساری و شهرداری لنگرود به ترتیب با کسب 50 و 43 امتیاز به عنوان تیم های اول و دوم، راهی مرحله دوم شدند.

