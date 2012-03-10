تهران نایب قهرمان اسکی شهرنشینان کشور شد/ راهیابی 18 بانوی تهرانی به اردو تیم ملی کاراته

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در شهرستان سپیدان از توابع استان فارس برگزار شد، تیم فارس عنوان قهرمان را از آن خود کرد، تیم تهران دوم شد و کهگیلویه و بویراحمد بر سکوی سوم ایستاد.

رقابتهای اسکی قهرمان شهرنشینان کشور با حضور 28 اسکی باز در قالب 10 تیم برگزار شد و استانهای گفتنی است شرکت کنندگان در این مسابقات در دو بخش مارپیچ بزرگ و مارپیچ کوچک به مدت دو روز در پیست اسکی پولادکف سپیدان رقابت کردند.

18 بانوی تهرانی به اردو تیم ملی کاراته راه یافتند

پس از برگزاری دومین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته، 18 بانوی کاراته کا تهرانی جواز حضور در اردو تیم ملی را گرفتند.

با برگزاری دومین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته بانوان، 44 نفر در بخشهای کاتای تیمی و انفرادی و کومیته به اردوی آمادگی تیم ملی راه یافتند.

از کاراته کاهای تهرانی دعوت شده به اردو تیم ملی کاراته بانوان کاتای انفرادی، در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به ترتیب درنا حیدری، مائده نصیری و مهسا افسانه حضور دارند.

درکاتای تیمی پریسا رحمانی، مائده نصیری، مهدیه شکوری، رویا اکرمی، لیلا خانی، حدیث لشگری، مهسا افسانه، نجمه قاضی زاده و الناز تقی پور به این اردو راه یافتند.

همچنین در بخش کومیته 16 و 17 سال بهنوش محمدی، نفیسه گلشنی، یاسمین یوسفی و در بخش بخش کومیته بزرگسالان، نسرین دوستی، حمیده عباسعلی و طراوت خاکسار به این اردو دعوت شدند.

مدالهای رنگارنگ برای بانوان بدمینتون باز پیشکسوت استان تهران

در جریان مسابقات بدمینتون قهرمانی پیشکسوتان بانوان کشور، ورزشکاران استان تهران به مدالهای رنگارنگی دست یافتند.

این مسابقات به میزبانی هیئت بدمینتون استان تهران در سالن این هیئت برگزار شد و در رده سنی 35 تا 39 سال یکنفره آزاد، سیمین مهدوی و حمیرا حبیبی از استان تهران طلا و نقره گرفتند و مدال برنز مشترک هم به هرمین آرمین مهر و معصومه ممتازی از استان تهران رسید.

گفتنی است در رده سنی 40 تا 44 سال یکنفره آزاد، زینب موسوی قهرمان شد و شری نعمت فرزیان مدال برنز مشترک را گرفت.

همچنین در رده سنی 45 تا 49 سال یکنفره آزاد، فریبا جلالیان از استان تهران قهرمان شد و مدال برنز مشترک به مینو حیدریان و آذر کنعانی از استان تهران رسید و ژاله کرد در رده سنی 50 سال مدال طلا دریافت کرد.

در رده سنی 45 تا 50 سال نیز در دو نفره آزاد، فریده عباسیان و آذر کنعانی به مدال طلا دست یافتند، فریبا مددی و فریبا جلالیان دوم شدند و چهار ورزشکار تهرانی مدال برنز مشترک را از آن خود کردند.

مدال طلای بدمینتون پیوند اعضای کشور برای حامد صدفی

حامد صدفی مدال طلای مسابقات بدمینتون پیوند اعضای کشور را بدست آورد.

تیم هیئت بیماران خاص و پیوند اعضای استان تهران درهشتمین دوره از مسابقات قهرمانی کشور در رشته بدمینتون حضور یافت که طی آن صدفی مقام اول را کسب کرد.