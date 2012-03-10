به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال افتتاح این کافی نت جدید برای زنان مسلمان افغانستان، دختران محجبه بسیاری از فضای این کافی نت که در یکی از خیابانهای آرام مرکز کابل قرار دارد استفاده و از آن استقبال کردند.

اقلیما مرادی دانشجوی 25 ساله رشته پزشکی که این کافی نت را راه اندازی کرده است گفت: ما می خواستیم زنان یک فضای امن برای استفاده از اینترنت در اختیار داشته باشند.

درحالی که زنان افغان از حقوق اولیه در زمینه آموزش، رأی و کار کردن پس از سقوط طالبان در سال 2001 برخوردار شدند اما هنوز هم آینده آن افق چندان روشنی را نشان نمی دهد چرا که این مسئله در پی مذاکرات مقامات آمریکا با طالبان تیره و تار می شود.

استقبال زنان افغان از این کافی نت با این عبارات همراه بوده است که همواره در این کشور همه چیز به مردان تعلق داشته و موضوعاتی از این دست که تنها به زنان اختصاص داشته باشد، وجود نداشته است.

