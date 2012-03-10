احتمال سوء استفاده درانتخابات میانمار/ اعطای شهروندی کانادا به رهبر مخالفان دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "آنگ سان سوچی" در گفت و گو با خبرنگاران پس از دیدار با "جان بیرد" وزیر امور خارجه کانادا گفت: از کمیسیون انتخابات میانمار در خواست کرده برای جلوگیری از استفاده از اوراق هویت متوفیان در انتخابات آینده در این کشور و سوء استفاده های مشابه اقداماتی را انجام دهد.

وزیر امور خارجه کانادا نیز با تقدیر از اقدامات دولت میانمار در جهت اصلاحات سیاسی در این کشور نسبت به بی نظمی در فهرست رای دهندگان در انتخابات آینده ابراز نگرانی کرد.

بیرد ابراز امیدواری کرد تلاشهای میانمار برای اصلاحات تغییر چهره دموکراتیک این کشور تداوم داشته باشد.

همچنین در این دیدار گواهینامه شهروندی کانادا توسط وزیر امور خارجه این کشور به "آنگ سان سوچی" اهدا شد.

میانمار پس ازانجام اصلاحات سیاسی واعلام حضور حزب ملی دموکراسی به رهبری سوچی در انتخابات آینده شاهد سفر مقامات رسمی کشورهای غربی به این کشور پس از سالها بوده است.

حزب مخالف لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری "آنگ سان سوچی" برای این انتخابات که قرار ایت اول ماه آوریل انجام شود، یک لیست 48 نفره برای 48 صندلی خالی اعلام کرده است.

مجموعا 19 حزب شامل 11 حزب قدیمی و 8 حزب جدید در این انتخابات که اول آوریل امسال برگزار می شود با هم به رقابت می پردازند.



