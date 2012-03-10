سید اکبر میرجعفری، نویسنده و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «اُرچین‌گربه» به نوعی یک زندگی‌نوشت است که مراحل مقدماتی چاپش انجام شده و برای اخذ مجوز به ارشاد رفته است. مخاطب این کتاب صرفاً کودکان یا نوجوانان نیستند. بلکه هم کودکان و هم نوجوانان می‌توانند مخاطب این کتاب باشند.

وی افزود: این کتاب حاوی داستان‌ها و حکایت‌هایی است که خودم در زندگی‌ام شاهدشان بوده‌ام و آن‌ها را مکتوب کرده‌ام. شاید به قرائتی هرکدام از این داستان‌ها یک داستانک باشند که آن‌ها را به ترتیب تاریخ وقوعشان مرتب کرده‌ام. این داستان‌های کوتاه، گوشه‌ها و واقعیت‌هایی از زندگی را نشان می‌دهند.

این نویسنده گفت: در مقدمه کتاب هم اشاره‌‌هایی داشته‌ام و خواننده متوجه خواهد شد که این داستان‌ها از زندگی واقعی نویسنده متاثر شده‌اند. راوی داستان‌ها هم اول شخص است و «اُرچین‌گربه» حدود 200 داستانک را در برمی‌گیرد.

میرجعفری درباره نام «اُرچین‌گربه» گفت: این کلمه در گویش محلی اهالی زواره در اردستان استفاده می‌شود و به معنای آجرهایی است که در پنجره‌های مشبک از آن‌ها استفاده می‌شود. کتاب «اُرچین‌گربه» را چندی پیش به نشر قو تحویل دادم که چندی است برای دریافت مجوز چاپ به ارشاد ارسال شده است.

شاعر مجموعه شعر «رجزمویه» درباره آثار دیگرش گفت: مجموعه شعر جدیدی هم به نام «ریگستان» دارم که سرایش اشعارش به پایان رسیده و هنوز آن را به ناشر نسپرده‌ام. این مجموعه اشعارم سپیدم را در برمی‌گیرد که موضوع اکثر شعرهای آن عاشورا و دفاع مقدس است.