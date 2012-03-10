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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

اولین همایش فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی در تبریز برگزارشد

اولین همایش فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی در تبریز برگزارشد

تبریز - خبرگزاری مهر: اولین همایش منطقه ای فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی، با حضور جمع کثیری از فعالان بخش فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی شمالغرب کشور در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی روز شنبه در این همایش با اشاره به این موضوع که از میزان 9/4 میلیون تن محصول تولیدی در بخش کشاورزی استان ، نزدیک به 3/1 میلیون تن آن فرآوری و بسته بندی شده و با توجه به سیاست های توسعه ای دست یابی و عرضه محصول در کشور های دیگر نیاز به بازنگری و توجه به نحوه عرضه را لازم و ضروری می سازد افق صنایع بسته بندی در استان را روشن توصیف کرده و افزود : با توجه به پیش بینی افزایش 224 هزار هکتاری اراضی زیر پوشش آبیاری تحت فشار در پایاب سدهای استان و به تبع آن ارتقا کمی و کیفی تولید محصول ، نیاز به برنامه ریزی برای صادرات را ایجاب و توجه به ارتقا کمی و کیفی تولید ، توسعه کیفی بسته بندی ، بخشی از پاسخ درست به این نیاز در میان مدت بوده و جایگاه این صنعت را در تولید بیش از پیش افزایش می دهد.

وی با اشاره به پتانسیلهای موجود در استان در تولید محصولات کشاورزی و برنامه های سازمانی جهت افزایش کمی و کیفی تولید محصول در تمامی زیر بخشهای کشاورزی جهت دستیابی به توسعه پایدار در این بخش مهم و استراتژیک ، تاکید کرد: فقط افزایش سطوح زیر کشت برای حصول توسعه بخش در دراز مدت کارساز نبوده و کاهش ضایعات محصول با فرآوری و بسته بندی متناسب با علایق و سلایق بازار مصرف تحقق آن در زمان تعریف شده را می تواند عملی سازد و جهت ارتقا شرایط فعلی در امر بسته بندی و فرآوری محصولات کشاورزی و با هدف  بستر سازی مناسب برای تبادل اطلاعات ، ارتقا دانش و مهارت ، ایجاد ارتباط مستمر بین تولید و صنعت و همچنین بررسی چالشها و تنگناهای موجود در بخش با استفاده از آرا و نظرات صاحبنظران بخش تولید ، صنعت و دانشگاه این همایش به عنوان اولین همایش فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی در شمالغرب کشور امروز آغاز به کار می کند.

محمدیان با اشاره به این موضوع که رشد صنایع بسته بندی و فرآوری محصولات کشاورزی در استان مطلوب بوده است گفت: با توجه به برنامه های اجرایی در زیر بخشهای مختلف کشاورزی، این توسعه نا کافی بوده و سازمان با ایجاد بستری مناسب برای تعامل بیشتر دست اندرکاران تولید محصولات کشاورزی در نظر دارد ، با رفع مسائل و مشکلات بخش ، حصول به توسعه پایدار و ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی و ماندگاری در بازارها را عملی سازد و در این راه به همکاری صاحبان تجربه ، دانش و تخصص نیاز داشته و از همکاری آنان استقبال می کند.

کد مطلب 1556041

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