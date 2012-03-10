دو یادمان جدید در هویزه ساخته می شود

حمید عدالت پناه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال و در ادامه برنامه های اجرا شده و گسترش فضای فرهنگی و تاثیرگذار در یادمانها، یادمان شهید سهام خیام و یادمان شهید حامد جرفی ساخته می شود.

وی در خصوص شهیده خیام گفت: شهیده حسام خیام دانش آموز دختر ۱۲ ساله ای بوده که در ایام دفاع مقدس روزی در حاشیه رودخانه در حالیکه مشغول شستن ظرف بوده است و به نیروهای عراقی که روبروی وی و در پادگان خود که در واقع پاسگاه ژاندارمری هویزه بود و به اشغال آنها در آمده، اعتراض کرده و به طرف آنها سنگ پرتاب می کند. نیروهای عراقی چند بار به وی تذکر می دهند و وی را مسخره می کنند. اما او به این کار ادامه می دهد، تا این که فرمانده عراقی عصبانی شده و شخصا دستور شهادت وی را صادر می کند.



عدالت پناه عنوان کرد: به گفته یکی از دوستان شهید خیام گلوله به سر وی اصابت کرده بود، طوری که هنگام دفن مجبور شدند سر او را در نایلون بگذارند و دفن نمایند.



عدالت پناه ادامه داد: یادمان دیگری که در هویزه ساخته خواهد شد یادمان شهید جرفی خواهد بود. شهید «حامد جُرفی» سال ۵۹ بخشدار هویزه بود و در دوران پس از انقلاب و آغاز جنگ علاوه بر مسئولیت اداره این بخش از خاک کشور، فرماندهی نیروهای بسیجی شهرستان هویزه را بر عهده داشت تا اینکه با حمله دشمن متجاوز بر اثر اصابت گلوله مستقیم توپ به بخشداری هویزه آسیب دید و بعد از حدود ۳۰ روز در بیمارستان به شهادت رسید.



مسئول محور هویزه ستاد مرکزی راهیان نور تصریح کرد: شهید حامد جوفی در سال ۱۳۳۲ در شهر هویزه متولد شد. وی پس از پایان تحصیلات دانشگاهی به عنوان دبیر دینی و قرآن و زبان انگلیسی در دبیرستان ابن سینا هویزه مشغول به کار شد. با پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان بخشدار هویزه منصوب شد تا اینکه به درجه رفیع شهادت نائل شد.