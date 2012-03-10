اوباما خواستار گسترش روابط با روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، روز گذشته "باراک اوباما" طی یک تماس تلفنی با "ولادیمیر پوتین" از هواپیمای شخصی خود که به سمت شهر ریچموند، مرکز ایالت ویرجینیا در حرکت بود، ضمن تبریک به پوتین به مناسبت پیروزی در انتخابات چهارم مارس روسیه، خواستار گسترش روابط دوستانه با این کشور شد.

در این تماس تلفنی، اوباما و پوتین ضمن بررسی روابط آمریکا و روسیه در طول سه سال گذشته و دردوره ریاست جمهوری "دیمیتری مدودف" وهمکاری های دوکشور به خصوص در زمینه ایران وافغانستان تبادل نظر کردند.

همچنین "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه پس از پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه از آمادگی واشنگتن برای تعامل با وی خبر داد.

خاطرنشان می شود پوتین در انتخابات اخیر ریاست جمهوری روسیه با به دست آوردن 64 درصد آرا پیروز شد.

پوتین هفتم ماه مه میلادی سمت ریاست جمهوری را برعهده خواهد گرفت و مدودف نیز نخست وزیر روسیه خواهد بود.