به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که در راستای بازدید محمد توفیق علاوی وزیر ارتباطات کشور عراق از ایران صورت گرفت، وزرای دو کشور در مورد هماهنگی در مدیریت فرکانس در نواحی مرزی و رفع تداخلات ناشی از فرکانس و نیز مباحث مربوط به پست و چاپ تمبر مذاکراتی داشتند.

رضا تقوی پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان با اشاره به جنبش بیداری اسلامی کشورهای منطقه و تقدم و پیشرفت عراق در راستای ارتباطات بر همکاری های جدید در این زمینه تاکید کرد و توسعه ارتباطات فیبر نوری بین دو کشور را از مهمترین اقدامات در دست انجام برشمرد. این در حالیست که هم اکنون 5 نقطه ارتباطات از طریق فیبر نوری بین دو کشور متصل است.

تقی پور همچنین با اشاره به توافقات میان دو کشور خاطر نشان کرد: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراحل جدیدی هستیم و آمادگی داریم از نظر تکنولوژی هرگونه تجربه ای را در اختیار ملت عراق از نظر ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی و نرم افزاری قرار دهیم.

وی با بیان اینکه بحث ارتباطات و اتصال بین دو کشور با توجه به حجم مسافرت ها می تواند در عرصه مخابرات و پست بسیار مهم ارزیابی شود، اضافه کرد: ایران در این زمینه تمامی تلاش خود را برای همکاری به کار می گیرد.

در این نشست وزیر ارتباطات عراق نیز با اشاره به توسعه ارتباطات ایران از سال 2007 تا کنون آمادگی عراق را برای همکاری و استفاده از تجارب و گسترش روابط بین دو کشور اعلام کرد.

توفیق علاوی همچنین با بیان اینکه خواستار روابط گسترده دو کشور در صنایع فناوری اطلاعات و ایجاد همکاری برای گسترش شبکه های ارتباطی هستیم، ادامه داد: ایجاد شبکه اتصال فیبر نوری منازل از جمله طرح هایی است که از شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاری در آن دعوت به مشارکت می شود.

وی با بیان اینکه تا کنون 12هزار کیلومتر کابل نوری در عراق ایجاد شده است، ادامه داد: تا پایان سال 2012 این رقم به 20 هزار کیلومتر خواهد رسید. در این راستا عراق و کشورهای ایران، ترکیه، عربستان سعودی و کویت همکاری های نزدیکی دارد و تمامی تلاش خود را انجام می دهد تا در 5 سال آینده برنامه ریزی مناسبی برای گسترش شبکه ارتباطی این کشور داشته باشد.

به گزارش مهر، در این دیدار همچنین ایران آمادگی خود را برای راه اندازی شبکه اپراتوری موبایل در عراق اعلام کرد.

هم اکنون این کشور دارای 3 اپراتور تلفن همراه است و قصد دارد زمینه راه اندازی چهارمین اپراتور موبایل را نیز فراهم کند.