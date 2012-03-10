تشکیل جلسه فوق العاده با محوریت اشتغال/مجوز استخدام دستگاههای دولتی صادر می شود

مجتبی مولوی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر افزود: وجود سه هزار و 500 واحد صنعتی در استان البرز و صنایع متعددی که در این استان استقرار یافته اند، باعث شده که موضوع اشتغال به جدیت دنبال شود.

وی افزود: به همین منظور در روز سفر رئیس جمهور جلسه فوق العاده ای در استاندای با محوریت اشتغال تشکیل می شود.

مولوی ادامه داد: مصوبات صنعتی، سرمایه گذاری و... در حوزه اشتغال به تصویب خواهد رسید و تامین اعتبار لازم هم خواهد شد.

وی عنوان کرد: در این جلسه ویژه معاون منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری هم حضور خواهد داشت و طی آن مجوز استخدام دستگاههای دولتی در استان البرز صادر می شود.