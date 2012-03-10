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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

محمدی به مهر خبر داد؛

راه‌اندازی سیستم یکپارچه الکترونیکی مزایده در نیمه اول سال 91

راه‌اندازی سیستم یکپارچه الکترونیکی مزایده در نیمه اول سال 91

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از راه اندازی سیستم یکپارچه الکترونیکی مزایده در نیمه اول سال 91 خبر داد و این سیستم را باعث تسریع و تسهیل خدمات رسانی به مردم، شفاف سازی، کاهش زمان مراجعه مشتریان، عدم نیاز به حضور فیزیکی، کاهش هزینه شرکت در مزایده و رقابتی شدن خرید کالا دانست.

اردشیر محمدی در گفتگو با مهر در مورد برگزاری مزایده‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به صورت الکترونیکی گفت: در حال حاضر بخشی از کار سازمان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه فروش و مزایده کالا توسط سازمان از طریق سایت و روزنامه‌ها انجام می شود، افزود: امکان رویت کالا توسط سیستم الکترونیکی امکان پذیر است.

وی با اشاره به اینکه حتی مشتری می تواند قیمتی برای کالا از طریق این سیستم پیشنهاد کند، تصریح کرد: در گذشته نیاز بود که مشتریان برای ارائه پیشنهاد قیمت به سازمان اموال تملیکی استان خود مراجعه کنند اما این نیاز هم اکنون از بین رفته است .

محمدی این کار را باعث صرفه جویی در وقت و هزینه مشتریان دانست و افزود: با توسعه سیستم برگزاری مزایده ها به صورت الکترونیکی پرداخت ها نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهارداشت: با راه اندازی کامل این سیستم از ابتدا تا انتهای مزایده به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. وی از تکمیل شدن این سیستم در نیمه اول سال آینده خبر داد و گفت: بر این اساس یک پروژه ملی برای سازمان تعریف کرده ایم.

کد مطلب 1556050

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