اردشیر محمدی در گفتگو با مهر در مورد برگزاری مزایده‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به صورت الکترونیکی گفت: در حال حاضر بخشی از کار سازمان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.



مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه فروش و مزایده کالا توسط سازمان از طریق سایت و روزنامه‌ها انجام می شود، افزود: امکان رویت کالا توسط سیستم الکترونیکی امکان پذیر است.



وی با اشاره به اینکه حتی مشتری می تواند قیمتی برای کالا از طریق این سیستم پیشنهاد کند، تصریح کرد: در گذشته نیاز بود که مشتریان برای ارائه پیشنهاد قیمت به سازمان اموال تملیکی استان خود مراجعه کنند اما این نیاز هم اکنون از بین رفته است .



محمدی این کار را باعث صرفه جویی در وقت و هزینه مشتریان دانست و افزود: با توسعه سیستم برگزاری مزایده ها به صورت الکترونیکی پرداخت ها نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.



مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهارداشت: با راه اندازی کامل این سیستم از ابتدا تا انتهای مزایده به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. وی از تکمیل شدن این سیستم در نیمه اول سال آینده خبر داد و گفت: بر این اساس یک پروژه ملی برای سازمان تعریف کرده ایم.