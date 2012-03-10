گزارش یک سایت خارجی از احتمال تعلیق فوتبال ایران/ چرا 4 سال قبل خبری نبود!

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این گزارش، مسئولان دولتی خواستار کناره گیری علی کفاشیان از سمت ریاست فدراسیون فوتبال ایران شده اند و در نظر دارند گزینه مورد نظر خود را جایگزین وی کنند.

در بیانیه ای که از سوی دیوان عالی کشور منتشر شده، آمده است: "افراد بازنشسته نمی توانند شغل دیگری داشته باشند و از آنجا که علی کفاشیان شامل این قانون می شود، او باید کناره گیری کند."

بر پایه گزارش ساکر وی، اکنون سوال اینجاست که چرا دیوان عالی کشور کفاشیان را در چهار سال گذشته برای کار در فدراسیون فوتبال آزاد گذاشته است.

ساکر وی می افزاید: دیوان عالی کشور از کفاشیان خواسته در تاریخ 10 مارس (20 فروردین) در دادگاه حضور پیدا کند و این باعث می شود که فوتبال ایران مجددا در رادار فیفا قرار بگیرد.

چنانچه دادگاه علی کفاشیان را مجبور به کناره گیری کند فوتبال ایران احتمالا از سوی فیفا تعلیق خواهد شد. در نوامبر سال 2006، فدراسیون فوتبال ایران به خاطر دخالت دولت در انتخابات این فدراسیون به طور موقت به حال تعلیق درآمد.