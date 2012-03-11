به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع بودجه‏های اختصاص داده شده به کمیته ملی المپیک برای سال 90، هنوز 14 درصد از ردیف بودجه اصلی و 40 درصد از ردیف بودجه متفرقه این کمیته پرداخت نشده است. به همین منظور مسئولان کمیته ملی المپیک به شدت در حال رایزنی برای دریافت بخش باقی مانده بودجه خود هستند.

قرار است کمیته ملی المپیک مبلغی از آخرین بخش بودجه دریافتی خود را در اختیار فدراسیون‎ها قرار دهد. به همین منظور و برای تسهیل در امر پرداخت، این کمیته برنامه تخصیص بودجه به فدراسیون‎ها و میزان هریک از پرداخت‎ها را تنظیم کرده است تا بلافاصله پس از واریز بودجه آن را براساس برنامه تنظیمی در اختیار فدراسیون‎ها قرار دهد.

طبق این برنامه 30 میلیارد ریال سهم فدراسیون‎ها از بخش باقی مانده بودجه کمیته ملی المپیک است. از این میزان بودجه بیشتر فدراسیون‎ها حتی فدراسیون‎هایی که المپیکی نشده‎اند سهم می‎برند. گفته می‎شود حداکثر تا امروز یکشنبه بودجه کمیته ملی المپیک در اختیار این کمیته قرار می‎گیرد.

24 میلیارد و 90 میلیون تومان بودجه امسال کمیته ملی المپیک از ردیف بودجه اصلی بود. همچنین از ردیف بودجه متفرقه 10 میلیارد تومان برای این کمیته تصویب شده بود.