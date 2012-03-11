به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع بودجههای اختصاص داده شده به کمیته ملی المپیک برای سال 90، هنوز 14 درصد از ردیف بودجه اصلی و 40 درصد از ردیف بودجه متفرقه این کمیته پرداخت نشده است. به همین منظور مسئولان کمیته ملی المپیک به شدت در حال رایزنی برای دریافت بخش باقی مانده بودجه خود هستند.
قرار است کمیته ملی المپیک مبلغی از آخرین بخش بودجه دریافتی خود را در اختیار فدراسیونها قرار دهد. به همین منظور و برای تسهیل در امر پرداخت، این کمیته برنامه تخصیص بودجه به فدراسیونها و میزان هریک از پرداختها را تنظیم کرده است تا بلافاصله پس از واریز بودجه آن را براساس برنامه تنظیمی در اختیار فدراسیونها قرار دهد.
طبق این برنامه 30 میلیارد ریال سهم فدراسیونها از بخش باقی مانده بودجه کمیته ملی المپیک است. از این میزان بودجه بیشتر فدراسیونها حتی فدراسیونهایی که المپیکی نشدهاند سهم میبرند. گفته میشود حداکثر تا امروز یکشنبه بودجه کمیته ملی المپیک در اختیار این کمیته قرار میگیرد.
24 میلیارد و 90 میلیون تومان بودجه امسال کمیته ملی المپیک از ردیف بودجه اصلی بود. همچنین از ردیف بودجه متفرقه 10 میلیارد تومان برای این کمیته تصویب شده بود.
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