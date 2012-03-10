برداشت شبانه از حساب بانکها؛ اختلاس، سوءاستفاده یا اقدام نادر

برخی طرحها و تصمیمهای "من درآوردی" این بار هم کار دست دولتمردان و زیرمجموعههای آن داد. در جدیدترین تصمیم که کمیته پنج نفره ارزی اتخاذ کرد، دولت از بانکها بابت ارزهایی که فروخته بود، مابهالتفاوت درخواست کرد و بانکها هم از این تصمیم گیج و شوکه شدند.
فرض کنید خانهای خریدهاید، در همین زمان و پس از انجام معامله، بازار دچار نوسان و مسکن گران شود. اگر فروشنده از شما درخواست مبلغ اضافه کند، چه واکنشی خواهید داشت؟ بله، واکنش شما همچون مدیران عامل بانکها که شوک شدند، شوکه میشوید. ماجرای برداشت شبانه از حساب بانکها بدون اطلاع آنها همین ماجراست با کمی تفاوت؛ طرف بانکها، دولت قرار دارد اما طرف معامله شما یک فرد عادی.
اگر دولت با هر دلیلی که فکرش را میکند و فرض را بر این بگیریم که تصمیماش 100 درصد درست است، اما می تواند به بانک مرکزی ماموریت دهد به صورت شبانه از حساب بانکها که سپردههای مردم محسوب میشوند، برای آنچه که مابهالتفاوت ارز دریافتی خوانده شده، برداشت کند؛ آنهم در اواسط اسفندماه که برای بانکها و سهامداران مهم است.
نمی دانیم نام اقدام اخیر دولت را در این باره چه بگذاریم؛ اختلاس، کلاهبرداری، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و یا اقدام نادر در نظام بانکی. در این میان، قوه مقننه و دستگاههای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور هر چه سریعتر باید وارد میدان شوند و موضوع را بهصورت دقیق بررسی و نتایج آن را اعلام عمومی کنند.
* مجتبی قمری وفا
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