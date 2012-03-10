روستاهای خراسان رضوی در مستند "از ماست این دیار" معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی صدا و سیمای خراسان رضوی از تولید مستند "از ماست این دیار" در راستای معرفی روستاهایی با ویژگی های خاص در این استان خبر داد.

ابراهیم باقری اظهار داشت: این مستند در 13 قسمت 30 دقیقه ای به روستاهایی که ویژگی های خاصی از نظر تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی دارند و یا حادثه ، اتفاق، رویداد و یا عاملی مشهوریت این روستاها را سبب شده می پردازد.

وی افزود: روستای ده سرخ مشهد که در مسیر حرکت امام رضا (ع) بوده و امام در آنجا توقف و نماز خوانده اند یا روستایی که بیشترین شهید را تقدیم انقلاب کرده استو یا اینکه انسان های بزرگی در آنجا سکونت داشته اند از جمله روستای پاژ که زادگاه فردوسی است مد نظر قرار گرفته است.

تولید برنامه جوان در "آب و آینه"

"برنامه آب و آینه" ویژه جوان در 26 قسمت 30 دقیقه ای در شبکه استانی سیمای خراسان رضوی تهیه شده است.

در این برنامه گزارش هایی از دوران جوانی بزرگان و اساتید دانشگاه به نمایش گذاشته می شود.

همچنین گفتگو با نخبگان جوان، نمایش، مسابقه، خوانندگی و بازیگری از بخش های مختلف این برنامه است.

کارگردان برنامه ترکیبی "آب و آینه" محمد قندی، تهیه کننده، حسن آخوند پور، تصویربردار آن علی نوری و محمد جعفری و صدابردار این برنامه نیز ابوذر کرمانی است و اجرای آن را نیز مهسا فتح الله زاده بر عهده دارد.

بررسی مسائل نوجوانان در برنامه ترکیبی "چتر"

برنامه ترکیبی "چتر" ویژه نوجوان در 26 قسمت 30 دقیقه ای در شبکه استانی سیمای خراسان رضوی تهیه شده است.

معرفی مشاغل، دوربین مخفی، معرفی کتاب، گزارش محله، معرفی محلات شهر مشهد، معرفی نرم افزارهای ایرانی و بازیهای ایرانی از بخش های مختلف این برنامه است.

عوامل این برنامه عبارتند از: تهیه کننده: حسن آخوندپور؛ کارگردان: علی نوری؛ تصویربردار: علی نوری و محمد جعفری؛ صدابردار: ابوذر کرمانی؛ مجری: مسعود عزیزی؛ تدوینگر: مهدی سلطانی