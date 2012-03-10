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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

عیوضی:

راویان مسلط به زبانهای خارجی در مناطق عملیاتی حضور دارند

راویان مسلط به زبانهای خارجی در مناطق عملیاتی حضور دارند

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون امور راویان ستاد مرکزی راهیان نور از حضور راویان مسلط به زبانهای خارجی در یادمانهای دفاع مقدس و روایتگری برای زائران کشورهای حوزه بیداری اسلامی خبر داد.

سرهنگ پاسدار منصور عیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال با برنامه ریزیهای به عمل آمده، راویان رزمنده که برخی از آنها از اساتید دانشگاه نیز هستند در منطقه حاضر شده و به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه به بیان خاطرات، شرح رخدادها و حماسه های عملیاتهای دوران هشت سال دفاع مقدس در یادمان های برگزیده می پردازند.

وی افزود: در همین راستا عبدالحمید شمس الهی، مدرس دانشگاه که از آزادگان سرافراز دفاع مقدس است و افتخار جانبازی ۴۵ درصد دارد، برای کاروان ۱۸۰ نفری راهیان نور طلاب خارجی جامعه المصطفی، که از کشورهای مختلف هندوستان، کانادا، پاکستان، آذربایجان و کشورهای آفریقایی مانند ساحل عاج و سایر کشورها، برای زیارت ۲۲ شهید به معراج پادگان محمودوند آمده بودند به روایتگری پرداخت.

سرهنگ عیوضی همچنین اعلام کرد: عصر روز پنجشنبه ویژه برنامه روایت شهدای هویزه و شهید علم الهدی با حضور برادر این شهید بزرگوار در یادمان شهدای هویزه برای کاروان زائران که از کشور لبنان به زیارت مناطق آمده اند برگزار و با استقبال زائران این کاروان مواجه شد.

وی گفت: با گسترده شدن زائران خارجی و افزایش کاروانهای کشورهای بیداری اسلامی، نیاز به چنین راویانی بیش از پیش حس می شود که امیدواریم با اضافه شدن راویان جوان مسلط به این زبانها کیفیت آشنایی و ارتباط گیری زائران با دفاع مقدس افزایش یابد.
کد مطلب 1556056

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