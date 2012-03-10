نمایندگان راه یافته به مجلس از پرداختن به مسائل جانبی خودداری کنند

حجت الاسلام احمد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه نیافتن اکثریت نمایندگان مجلس هشتم به مجلس نهم نشان دموکراسی در انتخابات است اگر غیر از این بود اکثریت نمایندگان مجلس هشتم بدون اعمال نظر مردم به مجلس نهم راه می یافتند.



امام جمعه شهرستان صحنه افزود: مردم ما همواره با درک درست و موقعیت سنجی به جا در مقابله با تهدیدات و ترفندها نکات ظریف را همواره در نظر داشته و انتخابات مجلس نهم نیز یکی دیگر از این نکات بود.



زارعی تاکید کرد: دشمنان همواره منتظر فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب و مردم ایران بوده اند اما ملت آگاه و با تدبیر ایران با دانایی سدی در مقابل این افکار شوم بوده اند.



وی گفت: دشمن سعی کرد در اصل انتخابات خلل ایجاد کند تا بتوانند انتخاب مردم را زیر سئوال ببرد اما نکته سنجی این مردم در انتخاب خود مانع رسیدن به خواسته های دشمنان و نشان از وجود دمکراسی و آزادی در این انتخابات بود.



زارعی در پایان تاکید کرد: از نمایندگان راه یافته به مجلس نهم این انتظار می رود که موازین مردم و مصلحت آنان را مد نظر داشته باشند و از پرداختن به مسائل جانبی خودداری کنند.