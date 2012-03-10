به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست دکتر منوچهر صانعی دره بیدی مترجم آثار دیلتای و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مسعود زمانی و دکتر مالک شجاعی جشوقانی حضور دارند.

از زمان ارسطو بحث پیرامون علوم انسانی جاری بوده و ارسطو واژه دانش شهرنشینی را در این خصوص به کار برده است که به اشتباه علم سیاست خوانده می شود.

در عصر جدید و در قرن 19 آگوست کنت واژه فیزیک جامعه را به کار برد که محتوای آن بسیار گسترده تر از بحث ارسطو است و مبنا نیز متفاوت است و جان استوارت میل نیز در آثار خود از تعبیر کنت استفاده کرده است.

در نیمه دوم قرن 19 نئوکانتی‌های آلمان با تجدیدنظر در آرای کنت علوم روحانی را جایگزین فیزیک جامعه کردند. دیلتای بزرگ‌ترین اندیشمند این گروه است که تلاش کرده در آثار خود با توضیح ماهیت، اهداف و کارکرد علوم انسانی با تأسی از عقل عملی کانت به تأسیس علوم انسانی بپردازد.

مجموعه آثار دیلتای بالغ بر بیست جلد است اما مجموعه آثاری که در آلمان منتشر شده شش جلد است که مهمترین نوشته‌های او را در بر می گیرد که در سال های اخیر دکتر صانعی دره بیدی چند مجلد از این آثار را ترجمه کرده است.

نشست فلسفه علوم انسانی: رونمایی از مجموعه آثار دیلتای چهارشنبه 24 اسفندماه از ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم برگزار می شود.

سرای اهل قلم در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 واقع است.