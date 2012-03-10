87.6 میلیارد تومان تسهیلات به طرح مشاغل خانگی در کرمانشاه اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه با حضور مسئولان استانی در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه تشکیل شد.

سهراب براندیشه در این جلسه با ارائه گزارشی از کارهای انجام شده در زمینه اشتغال گفت: از آغاز اجرای طرح مشاغل خانگی در استان کرمانشاه تا کنون، بیش از 68 هزار و 224 نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: در این ثبت نام ها بیش از 49 هزار و 630 طرح در بخش مستقل و 16 هزار و 58 نفر در بخش تحت پوشش ثبت نام کرده اند.

وی تاکید کرد: از این تعداد ثبت نامی، بیش از 2563 نفر در بخش پشتیبان ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: در کل برای این مجموع از طرحهای مشاغل خانگی، برای 23 هزار و 802 نفر مجوزصادر شده است که 22 هزار در بخش مستقل و 1705 نفر در یخش پشتیبان هستند.

براندیشه تاکید کرد: این مجوزها در صورتی که بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را کسب کنند، زمینه اشتغال برای 3684 نفر در استان کرمانشاه را مهیا می شود.

وی گفت: تاکنون 19 هزار و 684 طرح به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند.

براندیشه تاکید کرد: تسهیلاتی در حدود 87.6 میلیارد تومان به این طرحها در استان کرمانشاه اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در پایان گفت: تاکنون بیش از 7178 طرح موفق شده اند که تسهیلاتی در حدود 25.6 میلیارد تومان دریافت کنند.