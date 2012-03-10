تبلیغات انتخاباتی جبهه متحد اصوگرایان بسیار ضعیف بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، حبیب الله عسگر اولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در اجلاس دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار داشت: نتیجه تلاش بندگان صالح خدا، وارث زمین شدن است و اگر بندگان خدا صلاحیت پیدا کنند طبق فرموده خداوند در قرآن وارث زمین می شوند.

وی در ادامه با اشاره به آثار انتخابات مجلس تصریح کرد: حضور مردم در این انتخابات حضوری بی نظیر و کم سابقه بود، وزارت کشور در اجرای انتخابات و شورای نگهبان در نظارت بسیار خوب عمل کردند.

عسگر اولادی تاکید کرد: بزرگترین پیروزی، حضور مردم در پای صندوق های رای بود و بر خلاف اینکه برخی خواستند خط های سیاسی را پر رنگ کنند اما رای مردم به کرسی نشست.

وی افزود: اصولگرایان توانستند اکثریت کرسی های مجلس را به دست آورند، اصولگرایی وسعت بسیار زیاد و دایره بسیار وسیعی داشته و سلایق مختلفی را در بر می گیرد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری به دنبال یک مجلس اصولگرا با سلایق مختلف هستند و ما که در حزب موتلفه اسلامی، جبهه پیروان خط امام و رهبری و یا جبهه متحد اصولگرایان حضور داریم باید صلاحیت خود را به مردم اثبات کنیم.

عسگر اولادی در ادامه بیان داشت: جبهه متحد اصولگرایان در استانها به بهترین شکل عمل کرد اما متاسفانه در تهران مانند استانها و شهرستانها نبود و به همین علت تعداد کمی در دور اول به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند.

عضو شورای داوری جبهه متحد اصولگرایان تاکید کرد: باید ضعف های خود را برای دور دوم انتخابات بر طرف کنیم و متاسفانه تا به امروز اینقدر ضعیف عمل نکرده بودیم، جبهه متحد اصولگرایان در تهران در موضوع تبلیغات بسیار ضعیف عمل کرد.

وی افزود: انتخابات مجلس نهم در ابعاد مختلف آموزش های بسیار دارد. شعور مردم و تدبیر رهبرمعظم انقلاب نعمتی فوق العاده برای کشور است.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه در صحنه انتخابات نباید عاطفی برخورد کرد گفت: سه مساله جدی تا تشکیل مجلس نهم وجود دارد. اول هیات رئیسه مجلس، دوم شاکله فراکسیون اصولگرایان و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری است.



وی ادامه داد: از انتخاب هیات رئیسه مجلس و فراکسیون اصولگرایان ، وضع انتخابات ریاست جمهوری رقم می خورد.



عسگر اولادی تاکید کرد: باید مدبرانه در دوره دوم انتخابات مجلس شرکت کنیم و صلاحیت نامزد های خود را پر رنگ تر به مردم نشان دهیم تا مردم به صلاحیت آنها رای دهند.



عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در ادامه اظهار داشت: باید از نامزدهای انتخاباتی خود دفاع کنیم و نامزدها نیز باید دغدغه های مردم را بگویند.



عسگر اولادی تصریح کرد: صحنه انتخابات نباید میدان منازعه باشد بلکه برای مردم باید آرامش بخش باشد. انتخابات در مرحله دوم نیز به شکلی باشد که رفاقت ها در این رقابت حفظ شود زیرا در شرایطی مجلس نهم شکل می گیرد که نگاه دنیای اسلام به ایران است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: متاسفانه برخی ها نه تنها جبهه متحد اصولگرایان را مورد هجمه قرار دادند بلکه به جامعتین و حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی نیز بی ادبی کردند. باید مراقب باشیم و صلاحیت خود را به مردم نشان دهیم و در نفی دیگران پیش قدم نباشیم.