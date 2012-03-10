موسیقی با کمک دستگاه های مرتبط فرهنگی به مسیر صحیح هدایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر آرش کامور در حاشیه نشست هنرجویان اراک صبح شنبه در آموزشگاه موسیقی راز و نیاز در گفت و گو با خبرنگار مهربا تاکید بر این که، کاش موسیقی فاخر در شهرستان های کشور از جایگاه بالاتری برخوردار بود، افزود: امروزه مبلغین هنر افرادی نامربوط به دنیای موسیقی و هنر شده اند و نقش سازمان های فرهنگی که رسالت شان بسترسازی مناسب در جهت ایجاد علاقه است، در این جریان سازی ها کمرنگ می بینیم.

وی با بیان این که علاقه مندان به فرهنگ و هنر ایران در شهرستان ها فراوان اند افزود: چنانچه در کنار برنامه ریزی درست برای تبلیغ هنر از سوی ارگان های مربوطه هزینه های لازم اختصاص یابد، می توان شاهد شکوفایی بیشتر این هنر و هنرمندان جوان در شهرستان ها و محیط های کوچک تر باشیم.

کامور پیگیری هنرجویان موسیقی استان مرکزی را قابل ارج دانسته و اظهار داشت: استان مرکزی با وجود خاندان فراهانی مهد موسیقی است و با نظر به حضور این بزرگان، موسیقی در جوهره ی این مردم وجود داشته و خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا دانشگاه می تواند محلی مناسب برای بسط و گسترش هنر موسیقی باشد یا خیر گفت: هنرجویان و علاقه مندان به تحصیل در دانشگاه با طیف وسیعی از همراهان و هم اندیشان خویش آشنا می شوند و دانشگاه برای آنها محلی مناسب برای ایجاد رقابت های سالم خواهد شد.

وی اضافه کرد: از دیگر سوی آشنایی با اساتید و پیشکسوتان هم روزگار ایشان از دیگر دستاوردهای محیط های دانشگاهی ست اما دانشگاه را نمی توان تنها مکان موجود برای این گونه شکوفایی ها دانست چراکه بخش اعظم خلق آثار فاخر در زمینه های گونا گون هنری در خلوت هنرجو حاصل می شود.

این آهنگساز ادامه داد: علاقه، تمرین و طراحی هدف و افقی از آینده می تواند در این زمینه راهگشای هنرجویان در مسیر تعالی فرهنگی این مرز و بوم باشد.

شایان ذکر است که از این هنرمند تاکنون آلبوم سبوی تشنه با صدای سالار عقیلی و اشعاری از زنده یاد مهدی اخوان ثالث و شاعرانی معاصر چون علیرضا بدیع و روح الله ابهری منتشر شده است وآلبوم"... اما شوکران" که به بررسی شعر اجتماعی ایران از مشروطه تا به امروز پرداخته است به زودی منتشر خواهد شد.

به گفته وی آلبوم اخیر در قالب گفت گویی بین کمانچه و سازهای کوبه ای انجام گرفته است و بهار سال آینده تقدیم به مردم هنردوست ایران می شود.