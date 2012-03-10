حمله هکرها به شرکت هم پیمان پلیس آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه به منظور ادای احترام به یکی از اعضای خود که به اتهام دست داشتن در حمله به موسسه امنیتی استراتفور به تازگی دستگیر شده است، بر روی صفحه اصلی وب سایت شرکت Ironwork نوشتند: ادای احترام به "جرمی هاموند". شرکت Ironworks به نهادهای اجرای قانون در آمریکا از جمله به نیروهای پلیس تجهیزاتی مانند سلاح های لیزری، اسپری فلفل و لباسهای ضد شورش به فروش می رساند.

پلیس آمریکا در روز دوشنبه هفته گذشته به همراه هاموند پنج مرد دیگر را با اتهام ارتکاب جرائم سایبری دستگیر کردند که از جمله آنها می توان به "هکتور خاویر مونسگور" رئیس گروه Lulzsec اشاره کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، گروه AntiSec در اوایل هفته گذشته به وب سایت شرکتی اسپانیایی به نام شرکت امنیتی پاندا به خاطر همکاری این شرکت با پلیس آمریکا برای دستگیری اعضای گروه هکرهای ناشناس حمله کرد. این شرکت همچنین کدهای مرجع نسخه سال 2006 آنتی ویروس نورتون شرکت سایمنتک را بر روی اینترنت منتشر کرده است.