9 زندانی زن در قزوین مدرک فنی حرفه ای گرفتند

عباس رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با گسترش فعالیتهای آموزش شغلی مددجویان زن نیز تحت پوشش برنامه های حرفه آموزی قرار گرفتند.
وی افزود: از مهمترین عواملی که سبب کاهش آسیب در زندانها شده و نقش اصولی در اصلاح و تربیت زندانیان داشته مقوله حرفه آموزی است که تداوم این امر سبب بازسازی شخصیت و اجتماع پذیری آنان می شود.
وی هدف از برگزاری کلاسهای فنی حرفه ای را ارتقاء مهارت شغلی پس از آزادی عنوان کرد و یادآورشد: حضور زنان در کارگاههای اشتغال و حرفه آموزی بر تغییر رفتار تأثیر بسزایی داشته و با ایجاد فرصت شغلی در طول دوران محکومیت و کسب درآمد زمینه مثبت اندیشی و کاهش آسیب در آنان فراهم می شود.
رمضانی تصریح کرد: آموزش امری است همگانی و همیشگی که اگر به عنوان یک ارزش پذیرفته شود در باروری نیروی انسانی و ارتقاء بهره وری بسیار مفید و موثر خواهد بود.
سرپرست زندان مرکز قزوین بیان کرد: وجود برنامه های آموزشی جذاب برای هدایت اخلاقی مددجویان از مهم ترین راهکارهای نهادینه کردن اخلاق اجتماعی در آنان است.
وی اظهارداشت: در دوره گلیم بافی که سه ماه به طول انجامید 15 نفر شرکت کردند که از این تعداد 9 نفر موفق به اخذ گواهینامه فنی حرفه ای شدند.
قزوین- خبرگزاری مهر: سرپرست زندان مرکز قزوین گفت: 9 نفر از زندانیان زن در قزوین موفق به دریافت مدرک فنی وحرفه ای دررشته گلیم بافی شدند.
عباس رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با گسترش فعالیتهای آموزش شغلی مددجویان زن نیز تحت پوشش برنامه های حرفه آموزی قرار گرفتند.
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