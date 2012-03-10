9 زندانی زن در قزوین مدرک فنی حرفه ای گرفتند

عباس رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با گسترش فعالیتهای آموزش شغلی مددجویان زن نیز تحت پوشش برنامه های حرفه آموزی قرار گرفتند.



وی افزود: از مهمترین عواملی که سبب کاهش آسیب در زندانها شده و نقش اصولی در اصلاح و تربیت زندانیان داشته مقوله حرفه آموزی است که تداوم این امر سبب بازسازی شخصیت و اجتماع پذیری آنان می شود.



وی هدف از برگزاری کلاسهای فنی حرفه ای را ارتقاء مهارت شغلی پس از آزادی عنوان کرد و یادآورشد: حضور زنان در کارگاههای اشتغال و حرفه آموزی بر تغییر رفتار تأثیر بسزایی داشته و با ایجاد فرصت شغلی در طول دوران محکومیت و کسب درآمد زمینه مثبت اندیشی و کاهش آسیب در آنان فراهم می شود.



رمضانی تصریح کرد: آموزش امری است همگانی و همیشگی که اگر به عنوان یک ارزش پذیرفته شود در باروری نیروی انسانی و ارتقاء بهره وری بسیار مفید و موثر خواهد بود.



سرپرست زندان مرکز قزوین بیان کرد: وجود برنامه های آموزشی جذاب برای هدایت اخلاقی مددجویان از مهم ترین راهکارهای نهادینه کردن اخلاق اجتماعی در آنان است.



وی اظهارداشت: در دوره گلیم بافی که سه ماه به طول انجامید 15 نفر شرکت کردند که از این تعداد 9 نفر موفق به اخذ گواهینامه فنی حرفه ای شدند.