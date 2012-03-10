امام جمعه و استاندار البرز برای استقبال از هیئت دولت از مردم دعوت به حضور کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه مشترک آمده است: بار دیگر البرز نشینان در آستانه آفریدن حماسه ای دیگرند ،این بار میهمان عزیزی قدم به استان البرز نهاده ومردم استان را مفتخر به حضور گرم خود می نماید.

در ادامه این بیانیه آمده است: ان شاءالله و به یاری امام عصر (عج) روز یکشنبه استان البرز وشهر کرج میزبان رئیس جمهور محبوب ومردم دوست میهن اسلامی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ودولت خدمتگزار خواهد بود.

تا از ره آورد این سفر میسر توسعه روز افزون استان هموارتر شود.

دور چهارم سفر استانی ریاست محترم جمهوری وهیئت دولت به استان البرز روز یکشنبه همزمان با حضور این مهربان از مسیر میدان شهداء شهر کرج شروع و اجتماع با شکوه مردمی در ورزشگاه مخابرات انجام خواهد شد.

در پایان نیزگفته شده بی تردید مردم استان البرز این بار نیز حماسه ای با شکوه خواهند آفرید ودر این مراسم با شکوه با شور واشتیاق فراوان حضور خواهند داشت .







