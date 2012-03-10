برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مرحله چهارم و پایانی از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز جمعه در کوالالامپور مالزی برگزار شد که طی آن تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه A این مسابقات در کنار تیم‌های کره جنوبی، ازبکستان، قطر و لبنان قرار گرفت و در گروه B نیز تیم‌های استرالیا، ژاپن، عراق، اردن و عمان باهم به رقابت خواهند پرداخت.

در پایان مرحله نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا دو تیم اول هر گروه به طور مستقیم به جام جهانی 2014 برزیل صعود کرده و تیم برتر پلی‌آف قاره آسیا (برنده مصاف تیم‌های سوم دو گروه) در یک دیدار پلی‌آف دیگر برای راهیابی به جام جهانی با نماینده آمریکای جنوبی بازی خواهد کرد.

- برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به شرح زیر است:

دیدارهای دور رفت:

یکشنبه - 14/03/91

* ازبکستان - ایران

جمعه - 19/03/91

* تیم ملی ایران در این روز استراحت دارد

سه‌شنبه - 23/03/91

* ایران - قطر

سه‌شنبه - 21/06/91

* لبنان - ایران

سه‌شنبه - 25/07/91

* ایران - کره‌جنوبی

دیدارهای دور برگشت:

چهارشنبه - 24/08/91

* ایران - ازبکستان

سه‌شنبه - 06/01/92

* تیم ملی ایران در این روز استراحت دارد

سه‌شنبه - 14/03/92

* قطر - ایران

سه‌شنبه - 21/03/92

* ایران - لبنان

سه‌شنبه - 28/03/92

* کره‌جنوبی - ایران

دیدار رفت پلی‌آف:

جمعه - 15/06/92

* تیم سوم گروه A میزبان این بازی است

دیدار برگشت پلی‌آف:

سه‌شنبه - 19/06/92

* تیم سوم گروه B میزبان این بازی است

دیدار رفت برنده پلی‌آف آسیا با نماینده آمریکای جنوبی:

سه‌شنبه - 23/07/92

* تیم آسیایی میزبان این مسابقه است

دیدار برگشت برنده پلی‌آف آسیا با نماینده آمریکای جنوبی:

سه‌شنبه - 28/08/92

* تیم آمریکای جنوبی میزبان این مسابقه است