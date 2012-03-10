کمربند سبز یزد در انتظار اعتبار/ کمبود بودجه ریه تنفسی یزد را می فشارد

به گزارش خبرنگار مهر، یزد که از آن به عنوان مرکز جغرافیای ایران یاد می شود، در دل کویر قرار گرفته و نیمی از اراضی آن را بیابان و کویر تشکیل می دهد.

همسایگی یزد با کویر ارمغانی دائمی برای این شهر کهن به همراه دارد و گرد و غبار مهمان دائمی هوای این شهر است.

طی سالهای اخیر صنایع آلاینده نیز همراه گرد و غبارهای دائمی شده و نفس شهر را تنگ کرده است.

دشت یزد - اردکان اکنون به دلایل متعددی از جمله استقرار اغلب صنایع و شهرک های صنعتی در این مسیر همچنین جهت وزش باد از سمت اردکان به یزد سبب شده تا هر لحظه گرد و غبار بسیاری همراه با آلاینده های متعدد از اردکان به سمت یزد حرکت کند.

یزد که با جا دادن 60 درصد از جمعیت استان در خود از مشکلات عدیده زیست محیطی رنج می برد، طی سال های اخیر ناچار به تحمل گرد و غبار و آلاینده های این دشت پهناور، موسوم به دشت یزد - اردکان نیز بوده است.

روزنه های امید برای نجات شهر یزد از آلاینده ها

از سال 78 بود که زمزمه های ایجاد کمربند سبز در یزد شنیده شد و روزنه های امید برای نجات شهر یزد از این همه آلایندگی باز شد.

طرح مطالعاتی کمربند سبز از سال 78 آغاز شد و تا سال 80 ادامه یافت اما به دلیل کمبود اعتبارات چند سالی به حال خود رها شد.

سال 87 بود که کمربند سبز به ناگاه مورد توجه مسئولان قرار گرفت و با اختصاص بودجه ای، عملیات ایجاد 1600 هکتار از 3600 هکتار مصوب کمربند سبز یزد آغاز شد.

کمربند سبز در انتظار اعتبار

این طرح اما اکنون نیز در نیمه های راه به نفس نفس افتاده و نیاز به توجه مسئولان و اختصاص بودجه های ویژه به آن به شدت احساس می شود.

کمربند سبز این روزها مهمانانی از اصحاب رسانه داشت تا به یاریش بشتابند و فراخواندن نهادهای مختلف برای مشارکت در این طرح، هرچه سریعتر بتواند نقش خود را به عنوان ریه های تنفسی شهر به خوبی اجرا کند.

رئیس اداره جنگلکاری منابع طبیعی استان یزد در مورد کمربند سبز به خبرنگاران گفت: صنایع مستقر در استان همچنین جمعیت استان یزد طی چند دهه اخیر چندین برابر شده و همه این مسائل ایجاب می ‌کند که فضاهای سبز پررنگتر از گذشته دیده شود.

گرد و غبار موجود در هوای یزد گاهی به پنج تا شش برابر حد استاندارد می رسد

هدایت الله میرشمسی با بیان اینکه در استان یزد در برخی موارد هوا در وضعیت هشدار قرار می ‌گیرد، افزود: گاهی گرد و غبار موجود در هوا به پنج تا شش برابر حد استاندارد می ‌رسد که در چنین شرایطی وجود فیلترهایی نظیر درختان ضروری است.

میرشمسی با بیان اینکه بیشترین آلودگی‌ ها در دشت یزد - اردکان است، عنوان کرد: وجود صنایع آلاینده در این دشت همچنین جهت بادها که شن و گرد و غبار بسیاری به یزد می ‌آورد، ضرورت وجود حائلی نظیر فضای سبز را ضروری می‌ کند.

1600 هکتار از کمربند سبز یزد اجرایی شد/ 2 هزار هکتار دیگر در انتظار اعتبار

وی ادامه داد: در همین راستا به منظور ایجاد حائلی برای کاهش آلودگی ‌ها، طرح مطالعاتی پروژه ملی کمربند سبز از سال 75 آغاز شد و 10 هزار هکتار آن اجرایی شد اما این طرح تا سال 80 رها شد و پس از آن دوباره برخی اقدامات اجرایی انجام شد به نحوی که اکنون از سه هزار و 600 هکتار کمربند سبز مصوب، هزار و 600 هکتار اجرایی شده است.

میرشمسی یادآور شد: در این هزار و 600 هکتار که با روش آبیاری قطره‌ای آبیاری می ‌شود، گونه‌ های کم‌ آبخواه نظیر اکالیپتوس، زیتون همچنین گونه‌ های توت، سنجد تلخ، زبان گنجشک و ... کاشته شده است.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی آمادگی کامل برای اجرایی کردن دو هزار هکتار دیگر کمربند سبز یزد را دارد، تاکید کرد: برای آغاز این طرح نیاز به اعتبارات و بودجه کافی است.

صنایع در کمین/ امکان نفوذ صنایع در اراضی کمربند سبز

میرشمسی با اشاره به استقرار شهرک‌ های صنعتی در اطراف کمربند سبز یزد، اظهار داشت: در صورتی که به سرعت کاربری این اراضی برای کمربند سبز تعریف و اجرایی نشود، صنایع در این منطقه پیش‌روی خواهند کرد.

مدیرکل منابع طبیعی استان یزد نیز در بازدید خبرنگاران از کمربند سبز یزد با تاکید بر اهمیت پروژه کمربند سبز اظهار داشت: این پروژه برای یزد حیاتی است و لازم است اصحاب رسانه، اداره کل منابع طبیعی را در راستای اجرای هرچه سریع‌تر این پروژه یاری کند و با اطلاع‌ رسانی در این زمینه، مقدمات اجرای کامل آن را فراهم آورد.

محمدرضا عالم با بیان اینکه اکنون بخش زیادی از کمربند سبز، تاغ‌ کاری است، افزود: کل 3600 هکتار باید درختکاری شود.

6 میلیون تومان؛ هزینه سالانه ایجاد و نگهداری کمربند سبز در هر هکتار

وی هزینه ایجاد فضای سبز در کمربند سبز یزد را 3.5 تا پنج میلیون تومان در هر هکتار و هزینه نگهداری آن را یک میلیون تومان به ازای هر هکتار در طول سال اعلام کرد.

عالم با بیان اینکه این هزینه در برخی استان‌ ها بیش از این است، افزود: استان یزد به دلیل موقعیت ویژه و کویری بودن آن همچنین شوری آب و تبخیر بالا نیازمند اعتبارات و توجه ویژه‌ای از سوی مسئولان است.

پروژه ای نظیر کمربند سبز که برای یزد ضرورتی اساسی است، به تنهایی با اعتبارات فعلی از عهده منابع طبیعی خارج است و لازم است ارگانهایی نظیر شهرداری و محیط زیست نیز وارد عمل شوند.

صرف ایجاد فضای سبز در این کمربند و کاشت درخت به طور قطع نمی تواند کافی و موثر باشد بلکه نگهداری و تامین آب آن نیز از ضرورت هایی است که هزینه های بسیاری را روی دست منابع طبیعی می گذارد.

لزوم مشارکت دستگاه های اجرایی در ایجاد کمربند سبز

انتقال آب و تامین آب، نگهداری درختان و ... همه و همه از مسائلی است که منابع طبیعی را نیازمند همراهی دستگاه های مختلف کرده است.

البته این قابلیت در منابع طبیعی استان یزد وجود دارد که خود به تنهایی از عهده این کار برآید اما اعتبارات فعلی و کمبود بودجه، امکان اجرای این طرح توسط منابع طبیعی به تنهایی را گرفته است.

کمربند سبز یزد حتی قابلیت تبدیل شدن به پارکی بزرگ را دارد که به طور قطع مردم در کنار بهره مندی از هوای پاک و اکسیژنی که این کمربند برای آنها به ارمغان خواهد آورد، می توانند از مزایای پارک بودن آن نیز منتفع شوند.