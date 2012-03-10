بانک اطلاعات هنرمندان کانونهای مساجد اردبیل راه اندازی شد

نادر سقا روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این بانک اطلاعاتی در راستای کشف استعدادهای هنری اعضا، اعطای تسهیلات رفاهی و بیمه هنرمندان فعال در کانونهای مساجد همزمان با سالروز تأسیس کانون راه اندازی شده است.

به گفته وی در حال حاضر 24 هزار و 500 نفر در کانونهای مساجد استان در کارگروه های تخصصی فعالیت دارند که بخشی از این نیروها را قضر هنرمند تشکیل می دهد.

سقا همچنین با اشاره به افتتاح 80 کانون جدید در سطح استان ارتقای کیفیت برنامه های کانونهای فرهنگی را از اهداف این دبیرخانه در سال 91 برشمرد.



سرپرست کانونهای مساجد استان متذکر شد: برنامه های کانونهای مساجد باید از لحاظ محتوایی و استفاده از فناوریهای جدید مورد توجه قرار گیرد و طبق برنامه ریزیها این مقوله ها در اولویت قرار گرفته اند.

وی کشف استعدادهای فرهنگی و هنری را از دیگر اهداف کانونهای مساجد عنوان کرد و افزود: کانونهای مساجد به جهت فعالیت در محلات و ارتباط نزدیک با نوجوانان و جوانان می توانند با پی بردن به استعدادهای فرهنگی و هنری آنها را کشف و به عرصه ظهور برسانند.



سقا از تشکیل 150 حلقه های چهره به چهره تربیتی در استان خبر داد و یادآور شد: هم اکنون نمایشگاه توانمندی اعضای کانونهای مساجد در اردبیل برگزار می شود.



فعالیت خبرگزاری شبستان در حوزه خبرهای دینی و فرهنگی، 20 هسته پژوهشی و 18 مورد کانون تخصصی از فعالیتهایی است که سرپرست کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان به عنوان اقدامات این نهاد به آن اشاره کرد.