به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تا کمتر از 5 ساعت دیگر برگزیدگان و شایستگان تقدیر نوزدهمین جایزه «کتاب فصل» معرفی می‌شوند، ترانه علیدوستی بازیگر سینما به خاطر ترجمه کتابی از آلیس مونرو نویسنده معروف کانادایی، حائز عنوان شایسته تقدیر یکی از بخش‌های این جایزه شد.

عنوان این کتاب «رویای مادرم» و ناشر آن مرکز است که علیدوستی توانست با آن در بخش «ادبیات و زبان‌های دیگر» به عنوان شایسته تقدیر دست یابد.

این بازیگر جوان سینما که ترجمه کتاب مونرو نخستین تجربه او در زمینه ترجمه به زبان فارسی است، توانست گوی سبقت را از مترجمان پیشکسوتی مانند بهمن فرزانه و سیروس ذکاء برباید و برای نخستین بار برنده یک جایزه ادبی هم بشود.

دیگر نامزدهای بخش «ادبیات و زبان‌های دیگر» جایزه کتاب فصل عبارت بودند از:

1. نت حساس تالیف ولنتاین گوبی با ترجمه ناهید امیرناصری

2. طوطی تالیف سوزانان تامارو با ترجمه بهمن فرزانه

3. سوءتفاهم و عادل ها تالیف آلبرکامو با ترجمه مهوش قویمی

4. مسافر یک لنگه پا تالیف هرتا مولر با ترجمه امیرحسین اکبری شالچی

5. مائده‌های زمینی تالیف آندره ژید با ترجمه سیروس ذکاء

همچنین بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، محمدعلی علومی رمان نویس توانست با کتاب «ظلمات» (انتشارات افکار) به عنوان شایسته تقدیر بخش «نثر معاصر» نوزدهمین جایزه کتاب فصل دست یابد.

بر اساس این گزارش کتاب «فرهنگنامه و رمزهای غزلیات مولانا» نوشته رحمان مشتاق مهر (انتشارات موسسه خانه کتاب) هم در بخش «تاریخ و نقد ادبی» این جایزه حائز عنوان شایسته تقدیر شده است.

اسامی آثار برگزیده نوزدهمین دوره جایزه کتاب فصل هم به شرح زیر است:

1) فلسفه، فلسفه غرب: تاریخ فلسفه قرن هجدهم، ترجمه اسماعیل سعادت، تهران: نشر هرمس، 1390.



2) دین الف) حدیث: ـ تراز حیات، تألیف مصطفی دلشاد تهرانی، تهران: انتشارات دریا، 1390. ب) فقه و اصول: اخباریگری، تألیف ابراهیم بهشتی، قم: انتشارات دار الحدیث، 1390. ج) کلام: ابن تیمیه فکراً و منهجاً، تألیف آیت الله جعفر سبحانی، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، 1390

3) زبان، گویش‌های محلی: واژه‌نامه شصت و هفت گویش ایرانی، تألیف صادق کیا، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390

4) علوم خالص، زیست شناسی: فیزیولوژی گیاهی: بیوشیمی ترکیبات ثانویی، تألیف حسن ابراهیم‌زاده، تهران: نشر تک‌رنگ، 1390

5. هنر، الف) هنرهای تجسمی: زیبایی‌شناسی خط در مسجد اصفهان، تألیف محمدحسین حلیمی، تهران: انتشارات قدیانی، 1390. ب) معماری: نانوفناوری در معماری و مهندسی، تألیف محمود گلابچی، کتایون تقی‌زاده و احسان سروش نیا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1390.

این آثار بر اساس معیارهایی نظیر بدیع بودن موضوع کتاب، رعایت استانداردها در ساختار، فصل بندی، نگارش، دستور زبان و گزینش واژگان، رعایت استانداردها در ذکر منابع و مآخذ، بالا بودن عیار علمی محتوای کتاب، بهره مندی از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی، پاکیزگی و آراستگی کتاب از حیث حروف چینی، صفحه آرایی و چاپ، و رعایت استانداردهای تصحیح و ترجمه درخصوص آثار ترجمه شده و تصحیح‌شده توسط بیش از 300 تن از اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه های علمیه، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به عنوان آثار برگزیده نوزدهمین دوره جایزه کتا فصل انتخاب شده‌اند.

آئین اختتامیه این جایزه ساعت 16 امروز شنبه 20 اسفند با حضور بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب - موسسه مجری این جایزه - مجید حمیدزاده دبیر علمی آن و جمعی از مسئولان فرهنگی استان فارس در محل کتابخانه مرکزی شیراز برگزار می‌شود.