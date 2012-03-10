عبدالله عمادی در گفتگو با مهر در ارتباط با جدیدترین اقداماتی که برای جلوگیری از دور زدن قانون بیمه بیکاری و همچنین سوء استفاده های احتمالی برخی افراد از صندوق بیمه بیکاری صورت گرفته، گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در حال حاضر در این حوزه باید صورت گیرد به روزرسانی سیستم های بیمه بیکاری و مکانیزه کردن پرونده ها است.



معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه هم اکنون صندوق تامین اجتماعی به دنبال ایجاد پرونده های الکترونیکی برای افراد است، اظهار داشت: با راه اندازی سیستم های الکترونیکی می توان سوابق همه افراد مشمول بیمه را به صورت الکترونیکی در اختیار داشت.



عمادی خاطر نشان کرد: از این طریق اطلاعات افراد در سیستم ها درج می‌شود و از دخالت بیرونی و یا دستی در پرونده ها نیز جلوگیری خواهد شد.



این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه تاکید کرد: با برطرف شدن اقدامات موازی و همپوشانی هایی که تا قبل از ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه انجام می شد یکسان سازی اطلاعات افراد نیز در برنامه قرار دارد و دیگر اقدامات مشابه دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه از بین خواهد رفت.



عمادی با اشاره به برقرار شدن ارتباط نزدیک تر بین ادارات کار تعاون و رفاه استانها با تامین اجتماعی گفت: این ارتباطات بهنحوی تنظیم می‌شود که دیگر ادارات کار آرایی را صادر نمی کنند که تامین اجتماعی قادر به انجام آن نباشد و یا اینکه برخی از مشکلات در زمان صدور آرا نادیده گرفته شود.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بخش دیگری از کار جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد از صندوق بیمه بیکاری این است که دقت، توجه ، بازرسی و نظارت در این حوزه تقویت شود.