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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

نشست "نقد و بررسی درآمدی بر بینامتنیت" برگزار می‌شود

نشست "نقد و بررسی درآمدی بر بینامتنیت" برگزار می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب "درآمدی بر بینامتنیت" تألیف دکتر بهمن نامور مطلق سه شنبه 23 اسفندماه در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب "درآمدی بر بینامتنیت" با حضور فیروز زنوزی جلالی، دکتر مرتضی بابک معین، دکتر علی عباسی و دکتر بهمن نامور مطلق برگزار می شود.

این نشست سه شنبه 23 اسفندماه از ساعت 16:30 تا 18:30 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 برگزار می شود. 

"درآمدی بر بینامتنیت"، محصول مطالعات و تحقیقات چندین ساله مؤلف در زمینه نظریه‌ها و نظریه‌پردازان و بینامتنیت هنری است. وی در این اثر از "باختین" به عنوان یکی از بنیانگذاران بینامتنیت نام برده و به بررسی نظریه رولان بارت و نظریه‌پردازان دیگر نیز پرداخته است.

بواسطه این اثر در دو مبحث نظریه‌پردازی و ارائه راهکارهای کاربرد این نوع نقد در  آثار هنر و ادبیات ایران، مقالاتی ارائه شده است.

"درآمدی بر بینامتنیت" تألیف دکتر بهمن نامور مطلق از سوی انتشارات سخن در 440 صفحه‌ نتشر شده است.
کد مطلب 1556075

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