به گزارش خبرگزاری مهر، CeBit بزرگترین نمایشگاه بین المللی رایانه است که همه ساله صدها هزار بازدیدکننده را از سراسر دنیا به هانوفر آلمان جذب می کند.

سبیت 2012 که 6 مارس آغاز شد و امروز شنبه 10 مارس به کار خود پایان می دهد شاهد دستاوردهای نوینی از دنیای فناوری اطلاعات، تجهیزات رایانه ای و گجتها است که در ادامه به معرفی جذاب ترین آنها می پردازیم:

صفحه کلید رایانه ای ایسوس (Asus Keyboard PC) - نام این گجت گویای ماهیت آن است. این محصول، یک صفحه کلید مجهز به رایانه است که با یک نمایشگر لمسی کوچک 5 اینچی کامل می شود و امکان کار در زمان حرکت را فراهم می کند.



این صفحه کلید که در دو نسخه سیمی و بدون سیم عرضه می شود، مجهز به یک تراشه 1.6 گیگاهرتزی، 1 گیگابایت حافظه رم، 16 و 32 گیگابایت حافظه داخلی، اتصالات "وای- فای" و بلوتوث، پورتهای "یو. اس. بی"، HDMI و "وی. جی. ای" است.

تلفن خانگی آندروئید (Android home phone)- با رشد تلفنهای موبایل به نظر می رسد که استفاده از خطوط تلفنهای ثابت تلفن خانگی وارد دوران افول خود شده است. در این راستا شرکت DSP Group گامی برای احیای تلفنهای خانگی برداشته است.

ثمره تلاش این شرکت، دستگاه تلفنی است که از یک نمایشگر 3.5 اینچی و اتصال "وای- فای" برخوردار است و برپایه سیستم عامل "آندروئید" عمل می کند. کاربران می توانند از این دستگاه و با خط ثابت تلفن ایمیل ارسال کنند، به رادیو گوش دهند، بارگذاری فایل داشته باشند و حتی از آن همانند یک دستگاه کنترل از راه دور برای سایر دستگاهها استفاده کنند. این شرکت از دستگاه خود با عنوان "تکامل بعدی در تلفنهای خانگی" یاد کرده است.

پخش کننده کتاب الکترونیک ایسوس (Asus eReader)- این پخش کننده کتاب الکترونیک ایسوس که DR-900 نام دارد، مجهز به یک نمایشگر 9 اینچی با وضوح تصویر 1024 در 768 پیکسل، جک هدفن 3.55 میلیمتری و ضخامت 9 میلیمتر است. اتصالات این دستگاه شامل "وای- فای" و نسل سوم با حمایت از فرمتهای ePUB، PDF و TXT و همچنین حمایت از فایلهای MP3 است. حافظه داخلی 4 گیگابایتی این پخش کننده می تواند با یک کارت "اس. دی" افزایش یابد.

سینما جیبی (Aiptek PocketCinema)- شرکت Aiptek محصولی به نام "سینما جیبی" را در نمایشگاه سبیت 2012 معرفی کرد. این محصول یک پروژکتور رسانه ای سایز جیبی است که به رایانه وصل می شود و فیلم را با کیفیت HD پخش می کند. این دستگاه می تواند در فرمت HD فیلم ضبط کند.

"تی. وی بلاب" (TVBLOB)- این دستگاه همانند یک پخش کننده رسانه ای و ضبط کننده فیلم است که به دستگاه تلویزیون متصل می شود و دارای 160 گیگابایت حافظه درایو سخت است. کاربر می تواند محتواهای چندرسانه ای را از یک رایانه و از طریق یک شبکه بی سیم به این پخش کننده منتقل کند.

رایانه کنترل شده با مغز (Brain-controlled Computer)- شرکت Guger Technologies با ارائه این دستگاه به کاربر اجازه داده است که از طریق ذهن خود رایانه را کنترل کند. این دستگاه با تداخل میان رایانه و مغز، اندازه گیری سیگنالهای مغزی و ارسال آنها به رایانه عمل می کند.





یخچال اینترنتی (Internet refrigerator)- پس از "ال. جی" اکنون شرکت کره ای سامسونگ نیز یخچالی را معرفی کرد که به اینترنت متصل است و می تواند عکسها و پرونده ها را روی یک صفحه نمایشگر نشان دهد. این یخچال مجهز به یک نمایشگر لمسی 10 اینچی "وای- فای" است که به کاربر اجازه می دهد در آشپزخانه اخبار و هواشناسی را جستجو کند.