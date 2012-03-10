اختلاس کننده سازمان غله کرمان به هفت سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ماشاالله ابراهیمی اظهار داشت: متهم اختلاس از سازمان غله به هفت سال حبس و عودت مبلغ سه میلیارد و 791 میلیون 640 هزار ریال به سازمان غله و پرداخت دو برابر مبلغ فوق به عنوان جریمه در حق دولت محکوم شد.

وی بیان داشت: این متهم با جعل حواله هایی با عنوان مراکز و نهادها و یا کارخانه های تولید محصولات غذایی، مقادیر زیادی از محموله های انبار را خارج و در بازار آزاد به فروش می رسانده است.

وی اعتماد بیش از حد و غفلت مسئولان را عامل اصلی این اختلاس ذکر کرد و بیان داشت: پس از بررسی و انبارگردانی سازمان ذکر شده متوجه کسری موجودی انبار شده و با پیگیری و تلاش ماموران اطلاعات و آگاهی و با حمایت دادستان کرمان و کوشش قضات دادسرا پرونده تکمیل و برای صدور حکم به شعبه 102 جزائی کرمان ارسال می شود.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان کرمان، تقویت واحدهای حراست و اطلاعات سازمانها و نهادها را خواستار شد و اظهار داشت: مسئولان و مدیران با فعال و حساس کردن واحدهای حراست هرگونه تخلف و یا سوء استفاده را رصد و در همان مراحل اولیه برخورد کنند تا ضمن حفظ اموال عمومی و بیت المال از آبروی دستگاه مطبوع خود نیز صیانت کنند.

این مسئول قضایی یادآور شد: هیچ چیز از چشم تیز بین قانون مخفی نمی ماند و گاهی ممکن است مسئول و یا مدیری که با اعتماد بیش از حد و سهل انگاری زمینه ساز سوء استفاده و تخلف بوده نیز به عنوان نقصان در انجام وظیفه یا معاونت در جرم تحت پیگرد قرار گیرد.

