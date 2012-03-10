کارگاه آموزشی جنگ نرم ویژه اقشار تاثیرگذار برگزار می شود

حجت الاسلام محمد رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره با هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و دعوت اساتید مجرب از حوزه و دانشگاه ویژه اقشار تاثیر گذار در مراکز مختلف برگزار می شود و از تمام ظرفیت ها و بسترهای موجود در شهرستان و بخش های تابعه استفاده می شود.

وی افزود: در این کارگاه بر حفظ دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و هوشیاری در برابری توطئه های دشمنان تاکید خواهد شد.

رحمانی از توزیع نرم افزار "حدیث ولایت" بین روحانیون این شهرستان خبر داد و افزود: نرم افزار جامع چند رسانه ای حدیث ولایت، حاوی رهنمود های مقام معظم رهبری است که شامل متن کامل بیانات، سخنرانی ها، خطبه ها و مصاحبه های مقام معظم رهبری است.

وی افزود: این نرم افزار با ارائه فهرست 2400 موردی درباره متن و ترجمه کامل قرآن به همراه قابلیت جستجو در آیات در بین روحانیون تربت حیدریه، زاوه و رشتخوار توزیع شده است.

وی از توزیع هفته نامه خبری تحلیلی پنجره بین روحانیون مستقر و طرح هجرت و بومی و همچنین فعالان فرهنگی، قرآنی و هیئات مذهبی این شهرستان خبر داد.