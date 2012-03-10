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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

در تربت حیدریه/

کارگاه آموزشی جنگ نرم ویژه اقشار تاثیرگذار برگزار می شود

کارگاه آموزشی جنگ نرم ویژه اقشار تاثیرگذار برگزار می شود

تربت حیدریه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه از برگزاری کارگاه آموزشی جنگ نرم ویژه اقشار تاثیرگذار در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمد رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره با هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و دعوت اساتید مجرب از حوزه و دانشگاه ویژه اقشار تاثیر گذار در مراکز مختلف برگزار می شود و از تمام ظرفیت ها و بسترهای موجود در شهرستان و بخش های تابعه استفاده می شود.

وی افزود: در این کارگاه بر حفظ دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و هوشیاری در برابری توطئه های دشمنان تاکید خواهد شد.

رحمانی از توزیع نرم افزار "حدیث ولایت" بین روحانیون این شهرستان خبر داد و افزود: نرم افزار جامع چند رسانه ای حدیث ولایت، حاوی رهنمود های مقام معظم رهبری است که شامل متن کامل بیانات، سخنرانی ها، خطبه ها و مصاحبه های مقام معظم رهبری است.

وی افزود: این نرم افزار با ارائه فهرست 2400 موردی درباره متن و ترجمه کامل قرآن به همراه قابلیت جستجو در آیات در بین روحانیون تربت حیدریه، زاوه و رشتخوار توزیع شده است.

وی از توزیع هفته نامه خبری تحلیلی پنجره بین روحانیون مستقر و طرح هجرت و بومی و همچنین فعالان فرهنگی، قرآنی و هیئات مذهبی این شهرستان خبر داد.

کد مطلب 1556078

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