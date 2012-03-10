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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

برزگری اعلام کرد:

3 هزار قطعه سکه گرمی تقلبی از بازار جمع‌آوری شدند

3 هزار قطعه سکه گرمی تقلبی از بازار جمع‌آوری شدند

رئیس سازمان ملی استاندارد از جمع آوری 3 هزار قطعه سکه گرمی تقلبی خبر داد و از برنامه‌های این سازمان برای مقابله با خرید و فروش این سکه‌ها در بازار سخن گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، گفت: بر اساس هماهنگی های انجام شده با بانک مرکزی، موضوع جمع آوری و جذب سکه های گرمی حل و فصل شده و قرار بر این است که سکه های گرمی به شکلهای دیگری و با عیار مشخص در بازار عرضه شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد از کنترل خرید و فروش سکه های گرمی در روزهای پایانی سال خبر داد و افزود: بر این اساس، 3 هزار قطعه گرمی تقلبی از بازار جمع آوری شده است.

برزگری تصریح کرد: بر اساس قانون، تا زمانی که فرد جدیدی از سوی رئیس جمهور بر سازمان ملی استاندارد منصوب نشود، بنده به کار خود ادامه خواهم داد و هر زمانی که رئیس جمهور اراده کند که فرد دیگری سکان این سازمان را به دست بگیرد، بنده کنار خواهم رفت.

وی درباره ساختار سازمان ملی استاندارد عنوان کرد: با هماهنگی های انجام شده با معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، قرار بر این است که تمام سازمان‌هایی که در ارتباط با استانداردسازی فعالیت می کنند، تحت پوشش سازمان ملی استاندارد قرا گیرند، ضمن اینکه این سازمان در ساختار جدید و در صورت موافقت با پیشنهادات با 4 معاونت تخصصی کار خود را ادامه خواهد داد.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد در سال 91 بر اساس ساختار جدید و به عنوان یک دستگاه فرابخشی کار خود را ادامه خواهد داد و نیروهای این سازمان نیز ساماندهی خواهند شد.

وی در توضیح این مطلب اظهار داشت: بر اساس مجوزهای خاصی که برای نیروهای سازمان ملی استاندارد دریافت شده، هفته بعد از تعطیلات نوروز آزمون درداخل سازمان برگزار خواهد شد تا نیروهای کارشناسی تبدیل وضعیت شوند.

برزگری اظهار داشت: امسال مقدمات اجرایی برای اینکه 630 نوع کالا مشمول استاندارد اجباری شوند، صورت گرفته است. از ابتدای اسنفد ماه 5028 تعرفه کالایی  با فرآیند جدید ثبت سفارش خواهند شد که هماهنگی های لازم دراین رابطه انجام شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: تعداد استانداردهای ملی تبیین شده در کشور از مرز سازمان جهانی استاندارد گذر کرده و هم اکنون ایران 1000 استاندارد بالاتر از تعداد استانداردهای سازمان جهانی استاندارد را دارا است.

کد مطلب 1556079

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