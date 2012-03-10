به گزارش خبرنگار مهر، با موافقت دولت و به منظور تامین سوخت مورد نیاز شب عید مردم، سهمیه بنزین فروردین 1391 تا پنج شنبه 25 اسفند ماه به کارتهای سوخت واریز می‌شود.

بر این اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که تا پایان فروردین ماه سال آینده هیچگونه تغییری در قیمت و سهمیه بنزین خودروها اعمال نخواهد شد.



عبدالله جلالی قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پیشتر در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر هیچ سناریویی برای افزایش قیمت و یا تغییرات جدید در سهمیه بنزین خودروها برای سال 1391 نهایی نشده است، گفت: تاکنون سناریوهای مختلفی در ستاد هدفمندی یارانه ها بررسی شده اما تاکنون جمع بندی نهایی درباره تغییرات جدید بنزینی حاصل نشده است.



این مقام مسئول همچنین درباره اختصاص و یا منتفی شدن سهمیه ویژه بنزین نوروزی، تصریح کرد: هم اکنون مطالعات کارشناسی اختصاص سهمیه نوروزی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور انجام شده و پیشنهاد برای تصمیم نهایی به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است.



برای نخستین ماه سال جدید بنزین سهمیه ای خودروهای شخصی 60 لیتر و با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان تعیین شده است. همچنین در فروردین ماه سالجاری، برای موتورسیکلتها 25 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه ای و برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است.



در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای فروردین ماه سال اینده هم هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارتها تعیین نشده است.



در حال حاضر بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی به حدود 100 میلیون لیتر کاهش یافته و از این رو شمارش معکوس برای به پایان رسیدن ذخیره بنزین 100 تومانی کارتها و عرضه بنزین 2 نرخی آغاز شده است.



از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه نزدیک به 60 میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده است که استفاده از این فرآورده استراتژیک نفتی نسبت در مدت مشابه سال گذشته با حدود پنج درصد کاهش مواجه شده است.



به گزارش مهر، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.