برگزاری جشن فارغ التحصیلی در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دانش آموختگان دانشگاه صنعتی کرمانشاه، طی مراسمی، فارغ التحصیلی خود را جشن گرفتند.

دکتر علی اکبر اختری در این مراسم که با حضور فارغ التحصیلان و جمعی از اساتید این دانشگاه در مجتمع فرهنگی هنری انتظار برگزار شد، گفت: دانشگاه صنعتی کرمانشاه جزو آخرین دانشگاه های دولتی است که در استان به تربیت دانشجو در چندین رشته مهندسی مشغول بوده و دورنمای و آینده بسیار خوبی در انتظار آن است.

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه با اشاره به کاستی های که دانشجویان در این چند سال با آن مواجه بوده اند، تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر به لحاظ مرتبه علمی در جایگاهی بالاتر از میانگین علمی دانشگاه های کشور قرار داریم و هیچگاه این کاستی مانع از پیشرفت های علمی ما نشده است.

بررسی مدل های پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس

یک پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به بررسی مدل های پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت.

جهانگیر حاصلی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، در پایان نامه خود که به راهنمایی دکتر فرشاد شاه ویسی تدوین کرده، به مطالعه مقایسه ای مدل های پیش بینی ورشکستگی شاموی و اولسون در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

در این پژوهش آمده که پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات مهم در عرصه مدیریت مالی می باشد با پیش بینی ورشکستگی وریسک محتمل بودن آن برای یک شرکت می توان به بهبود تصمیمات مالی کمک کرد.

در این مطالعه دومدل ورشکستگی شاموی و اولسون در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

به این منظور نمونه آماری مشتمل بر نسبت های مالی و بازار 44 شرکت ورشکسته و 50 شرکت غیر ورشکسته در طی سال های 1381 تا 1388 جمع آوری گردید.

برگزاری جشن فارغ التحصیلی 850 دانش آموخته دانشگاه آزاد کرمانشاه

جشن فارغ التحصیلی 850 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با حضور رییس دانشگاه، هیئت رئیسه واحد، روسای دانشکده ها، استادان و جمع کثیری از دانش آموختگان و خانواده های آنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار شد.

دکتر نوذر قنبری، در این جشن باشکوه با بیان موفقیت های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، گفت: بیش از 28 هزار دانشجو تاکنون از این واحد فارغ التحصیل شده اند.

وی افزود: تفاوتی بین فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی وجود ندارد و باعث افتخار است که دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی در جایگاه های مختلف علمی و مسئولیت های حساس کشوری ثابت کرده اند که از توانمندی های علمی و پژوهشی بسیاری برخوردارند و امیدوارم دانش آموختگان این واحد را در آینده نزدیک در جامه استادی دانشگاه ببینم.

قنبری تصریح کرد: تربیت انسان های دانشمند و آگاه از جمله کارهایی است که در توسعه کشور نقش اصلی و اساسی را دارد و دانشگاه آزاد اسلامی از این جهت پیش قدم بوده و خدمات ارزشمندی را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ارائه کرده است.

