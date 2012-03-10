به گزارش خبرنگار مهر، آزمون روز جمعه 29 اردیبهشت ماه سال 91 در استان قم و سایر شهرها به صورت متمرکز و همزمان برگزار خواهد شد.

طلاب تنها به صورت اینترنتی می توانند در مهلت زمانی 15 اسفند 90 تا 25 فروردین 91 در آزمون ثبت نام کنند. بر اساس اعلام معاونت آموزشی حوزه های علمیه هیچ پذیرشی از طریق دیگر معتبر نیست و مشمول خدمات آموزش حوزه­های علمیه نخواهد بود.

شرایط عمومی برای پذیرش شامل حداکثر 30 سال سن برای سطح 2 و حداکثر 34 سال برای سطح 3 است. کسب امتیاز لازم برای آزمون ورودی و مصاحبه، داشتن گواهی علمی سطح یک برای شرکت در سطح دو و گواهی علمی سطح دو برای شرکت در سطح سه، فقدان منع قانونی از تحصیل و احراز صلاحیت اخلاقی از دیگر شرایط عمومی برای پذیرش است.

شرایط اختصاصی نیز در دفترچه پذیرش عنوان شده است و طلاب باید با توجه به شرایط خود یک کد رشته را انتخاب کنند. هر داوطلب تنها مجاز به شرکت در یک سطح آموزشی است.

آزمون 29 اردیبهشت 91 برگزار شده و نتایج 2 هفته پس از برگزاری آزمون از طریق سایت معاونت آموزشی اعلام می شود. پس از اعلام نتایج کتبی، زمان برگزاری آزمون مصاحبه اعلام شده و در نهایت نتیجه نهایی پس از مشخص شدن نمرات آزمون مصاحبه مشخص می شود.

رشته های تخصصی طلاب در سطح دو شامل علوم اسلامی گرایش تاریخ اسلام، علوم اسلامی گرایش تبلیغ، علوم اسلامی گرایش تفسیر و علوم قرآن، علوم اسلامی گرایش حقوق و قضای اسلامی، علوم اسلامی گرایش فلسفه اسلامی، علوم اسلامی گرایش کلام اسلامی است.

همچنین رشته های تخصصی طلاب در سطح سه نیز به اخلاق اسلامی، امامت، تاریخ اهل بیت (ع)، تاریخ تشیع، تبلیغ، تبلیغ گرایش حج، تفسیر و علوم قرآن، حقوق و قضای اسلامی گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق و قضای اسلامی گرایش حقوق خصوصی، مهدویت، نهج البلاغه اختصاص دارد.

همچنین رشته های تخصصی طلاب در سطح سه شامل مدرسی ادبیات عربی، مدرسی علوم عقلی، مدرسی فقه و اصول، شیعه شناسی، علوم حدیث، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی گرایش تحقیقی و تطبیقی، کلام اسلامی گرایش وهابیت، مذاهب اسلامی، مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی، مطالعات اسلامی به زبان عربی است.

ظرفیت پذیرش در سطح دو 765 نفر و ظرفیت پذیرش در سطح سه یک هزار و 220 نفر اعلام شده است.