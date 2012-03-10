به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله‌ قره‌باغی مترجم مجموعه ‌داستان «حومه» در این اثر سراغ ترجمه‌ 6 داستان از مجموعه ‌داستان‌های ویلیام فاکنر رفته است.

این مجموعه در سال 1950 منتشر شد و یک ‌سال بعد جایزه‌ ادبی پولیتزر را از آن خود کرد. فاکنر این مجموعه را به 6 فصل تقسیم کرد: حومه، دهکده، سرزمین رام‌نشده، سرزمین بایر، سرزمین میانی و فراسو.

در واقع مجموعه ‌داستان «حومه» اولین کتابی است که از مجموعه‌‌ داستان‌های فاکنر در نشر چشمه منتشر می‌شود و قرار است پنج فصل دیگر از مجموعه ‌داستان‌های فاکنر با ترجمه عبدالله قره‌باغی به ‌مرور منتشر شود.

مجموعه‌ داستان «حومه» شامل 6 داستان با عنوان‌های انبارسوزی، سقفی برای خدا، مردان سربلند، شکار خرس، دو رزمنده و آنان نمرده‌اند، است.

افزون بر این‌ها عبدالله قره‌باغی در مقدمه‌ این اثر شرحی مفصل درباره‌ دنیای داستان‌نویسی فاکنر و این مجموعه‌ داستان آورده است، همچنین متن خطابه‌ فاکنر هنگام دریافت جایزه‌ نوبل ادبی نیز در مقدمه این اثر گنجانده شده است. مترجم در مجموعه ‌داستان «حومه» سعی کرده با نقد و بررسی تک‌تک داستان‌ها در پایان هر کدامشان فهم عناصر نمادین را در این داستان‌ها سهل‌تر کند.

قره‌باغی در بخشی از مقدمه‌ این مجموعه نوشته است: «خواندن آثار فاکنر تلاش زیادی را از سوی خواننده می‌طلبد. ممکن است فاکنر برای خلق یک حس، یکی از جملات پیچیده داستان را تا بیش از یک صفحه ادامه دهد، زمان را پس ‌و پیش کند، داستان‌ها را به‌هم گره بزند، راویان متعددی را تجربه کند و داستان‌های ساده را با تک‌گویی‌های جریان سیال ذهن قطع کند. با این‌که فاکنر را به عنوان نابغه‌‌ای ادبی می‌شناسند، شهرت او به عنوان نویسنده‌ای که خواندن آثارش سخت است زبانزد است.»

مجموعه ‌داستان «حومه» به‌زودی در170 صفحه از سوی نشر چشمه راهی ویترین کتاب‌فروشی‌ها می‌شود.