معرفی ناظر ویژه برای آخرین دیدار مرحله نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آئین‎نامه سازمان لیگ فدراسیون والیبال، برای هر یک از دیدارهای برگزار شده در قالب رقابت‎های باشگاهی یک ناظر تعیین می‎شود اما حساسیت بالای دیدار دو تیم پیکان و کاله در مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر باعث شده در کنار ناظر، یک ناظر ویژه هم این بازی را زیر نظر داشته باشد.

بر این اساس سعید درخشنده،دبیر فدراسیون والیبال به عنوان ناظر دیدار تیم‌های کاله و پیکان است و خلیل یگانه مجد، دبیر سازمان لیگ هم به عنوان ناظر ویژه این بازی را زیر نظر خواهد داشت. ضمن اینکه منوچهر پورحسن، رئیس سازمان لیگ هم در محل برگزاری مسابقه حضور خواهد داشت.

دیدار تیم‎های کاله و پیکان در چارچوب مرحله پلی‌آف (نیمه نهایی) رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز یکشنبه در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می‎شود. برنده این بازی به عنوان حریف سایپا در دیدار نهایی این رقابت‎ها معرفی خواهد شد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال برای دیدار های برگشت مرحله پلی‎آف مسابقات لیگ برتر هم ناظر ویژه تعیین کرده بود.