شکست آمریکا در مواجهه با نفوذ ایران/ عراق نه دوست و نه حافظ‌ منافع آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تحقیقات بین المللی و استراتژیک آسیا که موسسه ای وابسته به آمریکاست اخیرا در گزارشی نوشت: آمریکا در رویارویی با نفوذ ایران در منطقه شکست خورده است.

در این گزارش تاکید شده که آمریکا بدون بررسی عواقب احتمالی خروج نظامیانش از عراق، دست به این اقدام زد. این پژوهش با اذعان به نفوذ افزایش نفوذ ایران در عراق تصریح کرد: آمریکا در مواجهه با نفوذ ایران در عراق با وجود اینکه اصلی ترین پشتیبان عراق است، شکست خورد.

این موسسه همچنین اذعان کرده که آمریکا نتوانسته عراق را به نظامی تبدیل کند که علاوه بر داشتن روابط نزدیک و دوستانه با آمریکا به وزنه ای برای ایجاد ثبات در منطقه تبدیل شود.

موسسه تحقیقات بین المللی و استراتژیک آسیا همچنین تاکید کرده است: توانمندی واشنگتن برای تحقق این اهداف با وجود موفقیتهای تاکتیکی که طی سالهای 2005 تا 2009 داشته بسیار تردید و شک برانگیز است. بر این اساس جنگ آمریکا در عراق تاکنون از لحاظ آسیبهای مادی و جانی یک شکست بزرگ استراتژیک محسوب می شود.

در این گزارش تاکید شده است: پس از عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق و کاهش تدریجی کمکهای آمریکا به بازسازی عراق منازعات واشنگتن و تهران به مرحله سرنوشت ساز و خطرناکی رسیده است.