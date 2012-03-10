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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

محمودی مجد:

موسیقی استان مرکزی بیشترین تاثیر را از پایتخت می گیرد

موسیقی استان مرکزی بیشترین تاثیر را از پایتخت می گیرد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر آموزشگاه و سنتور نواز گروه موسیقی راز و نیاز گفت: موسیقی استان مرکزی بیشترین تاثیر خود را از پایتخت می گیرد و نزدیکی به تهران یک فرصتی را برای شکوفایی موسیقی در این استان بوجود آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر حسین محمودی مجد صبح شنبه در حاشیه نشست با هنرجویان اراک در آموزشگاه موسیقی راز و نیاز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری مهر افزود: موسیقی استان مرکزی بیشترین تاثیر خود را از پایتخت می گیرد و موسیقی به جز در خاستگاههای موسیقی محلی در استانهای کردستان، کرمانشاه و خراسان در بقیه شهرهای کشور از موسیقی پایتخت تاثیر گرفته و تاثیر گذاری زیادی ندارد.

وی اضافه کرد: موسیقیدانهایی که در شهرستانها از نبوغ و خلاقیت برخوردار بوده اند نیز تا پل ارتباطی با تهران نداشته باشند عملا امکان معرفی خود و آثار آنها وجود ندارد.

محمودی با بیان اینکه تنها سنتور نواز اراکی در گروه راز و نیاز ( گروه سالار عقیلی) است گفت: اولین نوازنده اراکی که در گروه به نام و مطرح راز و نیاز در کنار نوازندگان بزرگ ایرانی هم نوازی کرده و اولین اجرای ایرانیان در رادیوی کشور استرالیا توسط این گروه انجام شده است که می تواند افتخاری برای ایران و استان مرکزی باشد.

وی با اشاره به اینکه سنتور نوازی این گروه را دو سال است که بر عهده دارد اضافه کرد: اما این افتخار در استان مرکزی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

محمودی با بیان اینکه در حال حاضر استاتید و هنرمندان مطرح کشور برای تدریس و شکوفایی هنر موسیقی به استان دعوت شده و در حال همکاری هستند گفت: هرچند نزدیکی به تهران باعث شده است برخی از هنرجویان موسیقی، یک روزه سفر کرده و در این شهر تحت اساتید مجرب آموزش ببینند ولی ما سعی کردیم از اساتید مطرح در این شهر استفاده کرده و به شکوفایی و رونق موسیقی در این استان کمک کنیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تمام رشته های موسیقی در این آموزشگاه تدریس می شود.  

گفتنی است سالار عقیلی خوانندهٔ جوان موسیقی سنتی و خوانندهٔ ثابت ارکسترموسیقی ملی ایران است که گروه وی راز و نیاز نام دارد و حسین محمودی مجد نیز به عنوان سنتور نواز با این گروه همکاری دارد.
 

کد مطلب 1556086

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