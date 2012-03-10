کمک 45 میلیون ریالی خیران قرچک به ایتام/ برپایی سفره هفت سین در فرون آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر کاظمی اظهار داشت: در جریان برگزاری جشنواره سفره غذاهای سنتی قرچک، 45 میلیون ریال برای کمک از سوی خیران به ایتام شهر قرچک اهدا شد.

وی افزود: سومین جشنواره غذاهای سنتی شهر قرچک با هدف حمایت از مستمندان و کمک به ایتام شهر قرچک برگزار شده و در آن تعداد زیادی از خانواده های قرچکی حضور یافتند.

این مسئول بیان کرد: در این امر خداپسندانه، بیش از یکصد نفر از خانواده های قرچکی داوطلبانه اقدام به طبخ غذاهای سنتی کرده و برای فروش به شهروندان عرضه کردند.

وی افزود: دو تن از اعضای شورای شهر قرچک با خرید دو نوع غذا از این جشنواره 20 میلیون ریال به کودکان بی بضاعت و بی ‌سرپرست دبستان شهید داورزنی کمک کردند.

سفره هفت سین نوروزی در فرون آباد برپا می شود

شهردار فرون آباد از برپایی سفره هفت سین نوروزی در شهر فرون آباد خبر داد.

علی بندعلیان گفت: در ایام نوروز امسال، سفره هفت سین در محل کمپینگ استراحتگاهی شهر فرون‌آباد پهن می ‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به ثبت جهانی نوروز و با نظر به اینکه سفره هفت سین به عنوان نماد این نوروز به شمار می ‌رود، امسال و در نخستین سال تأسیس شهرداری، اقدام به برپایی سفره هفت سین در شهر شده است.

این مسئول با اشاره به برنامه ریزیهای ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری برای خدمت رسانی مطلوب به مسافران و میهمانان یادآور شد: سفره هفت سین امسال در کمپینگ استراحتگاهی شهر که به عنوان مرکز ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری فرون آباد به حساب می ‌آید، برپا می شود.

طرح استقبال از بهار در ورامین آغاز شد

معاون خدمات شهری شهرداری ورامین اظهار داشت: ‌در آستانه فرا رسیدن سال نو،‌ طرح استقبال از بهار در شهرداری ورامین آغاز شد.

ابوالفضل قاسمی افزود: در روزهای پایانی سال، ‌ستاد ویژه ای در حوزه معاونت خدمات شهری با حضور مسئولان واحدهای مختلف تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: این ستاد که با حضور مدیران نواحی، واحدهای زیباسازی، تأسیسات، امور شهر، موتوری، آتش نشانی و خدمات ایمنی، رفع مزاحمتهای شهری و حمل و نقل و ترافیک تشکیل شده است، برای رفع مشکلات و معضلات محدوده شهری و اجرای برنامه های بهاری برنامه ریزیهای مناسب است.

قاسمی ادامه داد: نوسازی مبلمان پارکها شامل سطل های زباله، صندلیهای نشیمن، وسایل تفریحی، رنگ آمیزی جداول، نصب پایه چراغهای روشنایی در بلوارها و پیاده روها، نصب حوضچه های آب نما سیار، لایروبی جویها و خط کشی ترافیکی معابر و خیابانها بخشی از فعالیتهای ستاد یاد شده است.

وی یادآور شد: همچنین تعویض تابلوها و علائم راهنمایی فرسوده، گلکاری فضای سبز میادین و بلوارها، نظافت معابر ورودی و خروجی شهر ، نظافت بوستانهای محله ای، اصلاح نقاشیهای دیواری سطح شهر و جمع آوری خودروهای فرسوده رها شده در سطح شهر از دیگر فعالیتهای ستاد استقبال از بهار در شهرداری ورامین است.

قاسمی افزود: با توجه به در پیش بودن فصل بهار و آغازخانه تکانیهای نوروزی و افزایش زباله های خانگی و شهری، با اعتباری بیش از 500 میلیون ریال، 120 عدد سطل زباله مکانیزه بزرگ شهری خریداری و در سطح معابر اصلی نصب شد.