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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

آزمون استخدامی نیروهای قراردادی در آذربایجان شرقی برگزار شد

آزمون استخدامی نیروهای قراردادی در آذربایجان شرقی برگزار شد

تبریز - خبرگزاری مهر: آزمون تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آزمون که روز جمعه 19 اسفند در تبریز برگزار شد، 874 داوطلب برای تبدیل وضعیت استخدامی خود به رقابت پرداختند.

آزمون تبدیل وضعیت استخدامی در دو سطح دیپلم و بالاتر از دیپلم برگزار شد و داوطلبانی که حد نصاب نمره قبولی را احراز نمایند در رشته‌های شغلی مورد نظر خود پذیرفته خواهند شد.
 
هدف از برگزاری این آزمون، تامین نیروی انسانی برای واحدهای اداری شهرستانهای استان با اولویت مناطق محروم عنوان شده است.
 
نتایج آزمون تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی استان حداکثر تا اوایل اردیبهشت سال 91 از طریق سایت استانداری آذربایجان شرقی اعلام خواهد شد.
کد مطلب 1556088

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