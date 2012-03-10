48 درصد مصوبات سفر سوم اجرایی شده/ اشتغال اولویت سفر چهارم دولت

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه دور چهارم سفر استانی دولت به البرز از برنامه ریزی و استقبال هرچه بهتر از سفر استانی رئیس جمهور خبر داد.

وی ادامه داد: مدیران ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان آخرین وضعیت پروژه های نیمه تمام اداره مربوطه را بصورت مکتوب در اسرع وقت تحویل فرمانداری داده اند.

فرهادی عنوان کرد: همچنین مقرر شده ادارات آخرین وضعیت پروژه های شهرستان ر ا با هماهنگی روابط عمومی فرمانداری بصورت بنر چاب تا در محل مناسب شهرستان در طول سفر نصب شود.

اعتبار تملک دارایی البرز به میانگین کشوری می رسد

استاندار البرز از تلاش و پیگیری برای رساندن اعتبارات تملک دارایی این استان به میانگین کشوری به عنوان یکی از مهمترین برنامه های سال آتی در البرز یاد کرد.



فرهادی در خصوص برنامه های سال آینده در استان البرز گفت: یکی از برنامه هایی که مجموعه مدیریت استان برای سال آینده در دستور کار قرار داده، تلاش و پیگیری برای رساندن اعتبارات تملک دارایی به میانگین کشوری در استان است.



وی تصریح کرد: برای اجرای مصوبات و اهداف تعیین شده در استان البرز باید اعتبار تملک دارایی را به میانگین کشوری برسانیم و برای تحقق این امر تلاش می کنیم.



فرهادی تحقق این هدف را کاری بسیار مهم خواند و در این خصوص از ابلاغ حکم رئیس جمهور خبر داد و گفت: با حکم رئیس جمهور و معاونت راهبردی این اتفاق میمون در سال 91 به نتیجه می رسد.



استاندار البرز همچنین تاکید کرد: دستگاههای استان باید نسبت به جذب اعتبارات تخصیصی برنامه ریزی و اقدام کنند و مدیرانی هم که میزان جذب اختصاص آنها کم بوده است لازم است نسبت به جذب باقی اعتبارات تخصیصی یافته برنامه ریزی کنند.



فرهادی تصریح کرد: در اجرای پروژه‌ها باید جدول زمان‌بندی اجرا و میزان جذب از اختصاص اعتبارات در نظر گرفته شود تا بتوان از پروژه‌ها استفاده مطلوب‌تری کرد.



48درصد از مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری به البرز اجرایی شده است

استاندار البرز گفت: در دور سوم سفر ریاست جمهوری به البرز 270 مصوبه در نظر گرفته شد که با گذشت13 ماه 48 درصد آن اجرایی شده است.



فرهادی گفت: در دور اول سفر استانی 88 مصوبه داشته که 99 درصد آن اجرایی شده است و در دور دوم سفر استانی 120 مصوبه داشته که 78 درصد آن اجرایی و در سفر سوم نیز 270 مصوبه داشته که طی 13 ماه بعد 48 درصد آن اجرایی شده و مابقی آنها نیز در حال انجام است.



فرهادی افزود: در دور چهارم سفر ریاست جمهوری به البرز دیدار با مردم، بررسی مصوبات سفرهای گذشته و تصویب مصوبه های مورد نیاز استانداری مانند بانک ها، سالن های ورزشی، اشتغال و مبلمان شهری در دستور کار قرار خواهد گرفت.



استاندار البرز گفت: صد و 13 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت است که 15 هزار مسکن تاکنون به بهره برداری رسیده و 11 هزار مسکن نیز در اردیبهشت ماه و بقیه نیز تا پایان سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.



وی اظهار داشت: در بخش آموزش، بهداشت و درمان، ایجاد و احداث دانشگاه البرز در شهرستان کرج پس از اخذ مجوزهای لازم، احداث بیمارستان 200 تختخوابی جایگزین بیمارستان شهید رجایی، تکمیل و راه اندازی بیمارستان 96 تختخوابی شهر جدید هشتگرد، 10 تختخوابی طالقان، احداث بیمارستان 64 تختخوابی کمالشهر و شهر ابریشم، احداث بیمارستان 64 تختخوابی اعصاب و روان در استان البرز و احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان اشتهارد طی سالهای 1390 تا 1393 اشاره کرد.



فرهادی در ادامه افزود: در بحث دانشکده پزشکی نیز دو دانشکده در سال 91 احداث می شود و 16 رشته تحصیلی نیز در استان البرز ایجاد شده که دانشجویان هم اکنون درحال تحصیل هستند.



وی همچنین از تحویل زمینی مناسب به دانشگاه علوم پزشکی کرج خبر داد.

البرز نیازمند احداث 7 بیمارستان جدید است



فرهادی عنوان کرد: تا برنامه 5 ساله پنجم نیز باید هفت بیمارستان دیگر در استان البرز افتتاح شود و پنج بیمارستان دیگر نیز طی سال های آتی افتتاح خواهد شد.



استاندار البرز با اشاره به اینکه ریاست محترم جمهوری تاکنون 100 سفر استانی انجام داده و حلقه های فاصله بین حکومت و مردم شکسته شده است، از مردم غیور و مؤمن سراسر استان البرز دعوت کرد تا استقبالی پرشور از سفر چهارم ریاست جمهوری به استان داشته باشند.



وی در بخش آموزش، بهداشت و درمان، ایجاد و احداث دانشگاه البرز در شهرستان کرج پس از اخذ مجوزهای لازم، احداث بیمارستان 200 تختخوابی جایگزین بیمارستان شهید رجایی، تکمیل و راه اندازی بیمارستان 96 تختخوابی شهر جدید هشتگرد، احداث بیمارستان 64 تختخوابی کمالشهر و شهر ابریشم، احداث بیمارستان 64 تختخوابی اعصاب و روان در استان البرز و احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان اشتهارد طی سالهای 1390 تا 1393 اشاره کرد.



فرهادی احداث 55 مرکز بهداشتی شهری و پایگاه انتقال خون و خانه بهداشت، اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال جهت تکمیل و تجهیز واحدهای دانشگاه پیام نور استان طی سالهای 1389 و 1390، اختصاص مبلغ 21 میلیارد ریال برای حمایت از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی استان طی سالهای 1389 تا 1391، اختصاص مبلغ 1057 میلیارد ریال جهت اجرای پروژه های مرتبط با دادگستری و امور قضایی استان، اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال برای توسعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را از دیگر مصوبات خواند.



وی ارتقاء دانشکده محیط زیست به دانشگاه محیط زیست، ایجاد، تکمیل، احداث و تجهیز 420 باب نمازخانه و کتابخانه و 93 سالن ورزشی و استخر و 100 مدرسه هوشمند طی سالهای 1390 تا 1392، انتقال حداقل دو پژوهشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تهران به شهرستانهای استان و انتقال سازمان سنجش کشور به استان البرز و تأمین هزینه های راه اندازی شعبه بنیاد ملی نخبگان در استان را نیزآخرین مصوبات سفر هیئت دولت در سفر سوم به البرز خواند.

وی همچنین روز گذشته از سامانه سامد نیز بازدید کرده و در این خصوص گفت: از این پس مردم استان می توانند با شماره 111شکایت ومشکلات خود در دستگاه های اجرایی استان را مطرح وپیگیری نمایند.

قابل ذکر است سامانه سامد استان با حضور ریاست محترم جمهور افتتاح می شود.





