برگزاری جشنواره سینمای جوان حرکتی اثرگذار و شایسته تحسین است

ابوطالب شفقت در آستانه برگزاری یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان - فصل 4 اترک، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش هنرمندان و جوانان کشور در رونق بخشیدن به سینمای جوان به عنوان رسانه ای اثر گذار، تلاشی ارزشمند در راستای اعتلای هنر اسلامی است.

وی گفت: برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری، نقش مهمی در تقویت و ارتقاء سطح دانش هنری و تخصصی داشته و موجب می شود تا هنرمندان با انتقال تجربیات خود، به برگزاری هرچه بهتر این جشنواره ها کمک کنند.

شفقت از هنر فیلم و عکس به عنوان یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار در زندگی فردی و اجتماعی انسانها یاد کرد و افزود: امروز فیلم و سینما به عنوان رسانه ای اثرگذار و پرمخاطب، جایگاه والایی در ساختار مهندسی فرهنگی کشور دارد.

وی هنرمندان را سفیران صادق و راویان راستین فرهنگ و هنر برشمرد و اظهار داشت: هنرمندان با صیانت از ارزش های اصیل اسلامی و ایرانی، اذهان جهانیان را به تعقل وا داشته اند.

شفقت بر اهمیت اثرگذاری نقش سینماگران تاکید کرد و گفت: هنرمندان جوان باید تلاش کنند تا با بهبود وارتقاء سطح کیفی فیلم درعرصه سینما، کشتی زندگی این بشر طوفان زده را به ساحل امن الهی برسانند.

وی با تاکید بر توسعه جشنواره های فرهنگی خواستار ارتقاء سطح هنر و آگاهی هنرمندان این عرصه شد و گفت: هنرمندان با درک شرایط کنونی به ویژه بیداری اسلامی در منطقه و جهان و با الهام از آموزه های اصیل دینی در جهت اهداف سینمای ملی و تقویت سرمایه های معنوی و اجتماعی و توجه به فرهنگ ایثار و شهادت به خلق آثاری فاخر در قالب فیلم کوتاه اعم از داستانی و مستند بپردازند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: سینما با بهره گیری از جاذبه های تصویری و کلامی نقش موثر و سازنده ای را در تعامل انسان ها ایفا می کند.

یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان - فصل 4 اترک، ساعت 19 عصر شنبه 20 اسفند با افتتاح نمایشگاه عکس جشنواره و با حضور شماری از مسئولین ستاد مرکزی جشنواره و مدیران استانی آغاز به کار خواهد کرد.

47 فیلم راه یافته به این جشنواره از صبح یکشنبه 21 اسفند ماه به مدت دو روز در محل سالن فرهنگی هنری گلشن بجنورد با حضور هیئت داوران اکران خواهد شد.